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На орловском политическом Олимпе, подобно Олимпу мифологическому, немало спорных и одиозных фигур. Скандальные истории, подозрительные связи, большие обещания, остающиеся пустым звуком, - общественно-политическая жизнь не обходится без скелетов в шкафу властей предержащих.

Если орловцам предложили бы составить рейтинг скандальных политиков и депутатов, то там могли бы оказаться братья Рыбаковы.

Миллионеры-депутаты «из народа» обосновались в списке Forbes, ведут блоги, не стесняются озвучить свое мнение чуть ли не по каждому вопросу городской и областной повестки. За годы, проведенные в Орловской области, братья сколотили огромное состояние. И непонятным остается одно: зачем Рыбаковы идут во власть?

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ПРОСТО БИЗНЕС

Виталий Рыбаков, старший из двух братьев, в 1992 году стал во главе муниципального предприятия «База строительных товаров «Лесоторговая». За годы его пребывания в должности руководителя многое изменилось, в том числе… не стало и самого МУПа.

Сегодня при въезде на территорию бывшего городского предприятия значится огромная надпись «Лесоторговая». Название - это все, что осталось от некогда крупного МУПа.

В 1992 году, когда Виталий Рыбаков только был назначен руководителем базы, городская администрация (постановление А. Кислякова 737/6 от 10.07.1992) установила за предприятием участок земли около 22 тысяч квадратных метров. Через несколько лет, в 1995 году (постановление № 608/3), новые границы были установлены уже в пределах 17 238 квадратов. Чем же мотивировала администрация такое сокращение торговых площадей муниципального предприятия?

- В целях упорядочения землепользования и регистрации землепользователей, - значится в упомянутом выше приказе.

И дальше как по накатанной: год за годом территории предприятия таяли на глазах. В 1997 году участок уменьшился до 16,3 тысячи квадратных метров. А в мае этого же года соседствующий участок, ограниченный так же, как и муниципальная база стройматериалов, улицей Городской, площадью больше 5,5 тысячи квадратных метров передается в долгосрочную аренду ТОО «Непрец». По старому адресу МУПа появляются новые юридические адреса.

Вот что писала газета «Орловская искра» еще в далеком 2009 году.

- Появляется адрес: улица Городская, 98-а (ТОО «Непрец»), а далее - улица Городская, 98-б (индивидуальный частный предприниматель Игорь Рыбаков, брат директора МУПа), а далее - адрес: улица Городская, 98-в (АО «Ортпак» с площадью земли 12,4 тысячи квадратных метров).

И так год за годом. В 2002 году администрация Орла издает постановление № 2562 от 25 сентября, которым участок муниципальной базы уменьшается уже с 16,4 тысячи квадратов до 6,7 тысячи. При этом 9,3 тысячи квадратов муниципальной земли передается ТОО «Непрец»: «для строительства и дальнейшей эксплуатации базы оптовой торговли», гласит формулировка указа, подписанного тогдашним мэром Василием Уваровым. В 2004 году у дышащего на ладан МУПа мэрия забирает еще более тысячи квадратных метров городской земли и отдает ее в пользу уже упомянутой организации «Непрец». За годы Виталия Рыбакова во главе муниципального предприятия оно потеряло больше 15 тысяч квадратных метров земли.

В 2009 году муниципальное предприятие было преобразовано в ОАО, учредителем которого являлась городская администрация (управление муниципального имущества и землепользования), уставный капитал составил порядка 43 миллионов рублей. Тогда форма сменилась, а руководитель остался прежним: Виталий Рыбаков продолжил директорствовать на главной городской базе строительных товаров. Говорил о развитии предприятия, получал за ответственное исполнение своих обязанностей руководителя грамоты и благодарности.

В 2015 году Заводской районный суд города Орла установил, что депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков в 2013 году заключил сделки по покупке недвижимости, общая сумма которых превысила его доход за последние 3 года перед самой сделкой.

- Суд приходит к выводу о том, что Рыбаков В. А., приобретая имущество, не представил допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на законные источники дохода. Своими действиями Рыбаков В. А., осуществил отчуждение имущества, в отношении которого в ходе контрольных мероприятий им не были представлены достоверные сведения о приобретении его на законные доходы и подлежащего в силу закона обращению в доход государства, - гласят выдержки из материалов дела. Суд постановил взыскать в пользу государства имущества на 28 млн. рублей.

Рыбаков-старший ушел с поста директора предприятия. Но спасти «Лесоторговую» не удалось. Муниципальная организация развалилась. И по сей день на ее месте продолжает работать торговый гигант, разделенный на множество мелких ИП и ООО. Ежегодно бюджету Орла «Лесоторговая» недодает миллионы рублей.

В 2015 году ООО «Лесоторговая база» зарегистрировано в соседнем городе Брянске. Соответственно, налоги компания платит в казну этого города. По самым скромным подсчетам, бюджет Орла недосчитывается более 20 миллионов рублей ежегодно.

- Мы пошли на этот шаг из-за давления, которое оказывают на нас различные проверяющие организации. Нам скрывать нечего, но, когда проверок слишком много, создается впечатление, что наш бизнес кому-то мешает. Возможно, это связано с нашим соседом Виталием Рыбаковым, против которого, как известно, было возбуждено уголовное дело. Осколки этого процесса задели и нас, - сообщил тогда гендиректор ООО «Лесоторговая база» Геннадий Моргунов.

ГРОМКИЕ СЛОВА

Весной 2021 года народные избранники отчитались о своих доходах за 2020-й. За год Игорь Рыбаков заработал 149,6 миллионов рублей, а Виталий - 146,5 миллиона рублей. Если ознакомиться с декларациями депутатов с 2014-го по 2020 годы, то легко посчитать, что народные избранники зарабатывают больше полумиллиона рублей на двоих в день! В собственности у обоих огромное число недвижимого имущества: земельные участки в тысячные площади, приусадебные участки, жилые дома и нежилые строения, склады, квартиры, гаражи, административно-бытовые здания, торговые павильоны и даже участок железной дороги. Богатство приумножается.

Уютно разместившись в списке самых богатых депутатов России по версии Forbes, братья изъявляют желание быть и в политическом ТОПе. В 2014 году Виталий Рыбаков собирался принимать участие в губернаторских выборах, но погубернаторствовать не удалось. Пост главы региона занял тогда Вадим Потомский. В 2018 году Рыбаков вновь решил податься в большую политику, но снял свою кандидатуру прямо перед выборами, в тот момент губернатором избрали Андрея Клычкова.

Братья-предприниматели не усмирили амбиции и не пропали с радаров региональных СМИ, изрядно удивив общественность осенью 2020 года.

Тогда парламентарии областного совета Игорь и Виталий Рыбаковы перешли в городскую Думу, объединившись в «Справедливую команду» с еще несколькими депутатами. И сколько при этом обещаний было дано в предвыборный период - 2020 - не счесть. Но что же по факту? Вот депутаты громогласно обругали городские власти за выбоины на дорогах. Но почему бы не выделить из своих миллионов немного на то, чтобы оказать реальную помощь жителям и привести в порядок небольшой участок асфальта?

Или еще пример. Вот депутаты Рыбаковы произносят «обличительные» речи, пеняя чиновникам на упадок трамвайно-троллейбусного предприятия. Но почему бы не подарить городу и жителям один трамвай? Ведь стоит он как пара люксовых иномарок, задекларированных депутатами.

На деле же - только желтые заборчики и скамейки во дворах домов. Как помогли Рыбаковы за годы в депутатских креслах простым жителям: строителям и медикам, спасателям и учителям, рабочим заводов и соцработникам? Как могут миллионеры из списка самых богатых политиков понять животрепещущие проблемы орловцев? Что могут дать народу такие люди у власти, зачем они идут во власть?

Эти вопросы остаются риторическими.

Александр МУРАВЬЕВ.