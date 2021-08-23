УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19: 5 жизненно важных вопросов

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Для чего это нужно и какие исследования входят в программу, рассказывают специалисты ТФОМС Орловской области.
Для чего нужна углубленная диспансеризация?
Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако чаще фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Углубленная диспансеризация проводится лицам старше 18 лет, для того чтобы своевременно выявить признаки развития этих заболеваний и своевременно предотвратить осложнения.
Какие исследования в нее входят?
На первом этапе проводятся следующие исследования:
cатурация крови кислородом в покое;
тест с 6-минутной ходьбой;
спирометрия или спирография;
развернутый клинический и биохимический анализы крови;
определение концентрации Д-димера в крови для исключения риска возникновения тромбозов (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести COVID и выше);
рентген органов грудной клетки;
осмотр врачом-терапевтом.
Если по результатам первого этапа выявлены показания для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза, пациент направляется на второй этап углубленной диспансеризации, на котором могут проводиться:
эхокардиография;
компьютерная томография легких;
дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Направление на второй этап осуществляется по заключению врача-терапевта. Назначение эхокардиографии и КТ легких проводится, если показатель сатурации в покое 94% и ниже, а также при негативных результатах теста с 6-минутной ходьбой. Сканирование вен нижних конечностей назначается при превышении нормы показателя Д-димера крови более чем в 1,5 - 2 раза.
Если в ходе углубленной диспансеризации выявлены заболевания, то какие меры принимает медицинская организация?
По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, гражданин ставится на диспансерное наблюдение и ему назначается соответствующее лечение.
Если гражданин в этом году уже проходил обследование в рамках диспансеризации или профилактического осмотра, ему могут отказать в углубленной диспансеризации?
Нет, не могут, так как обследования в рамках углубленной диспансеризации дополняют имеющиеся обследования в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, которые проводятся для застрахованных граждан в возрасте с 18 лет и старше.
Стоит помнить, что профилактический осмотр проводится ежегодно как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения.
Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше.
Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований. Перечень исследований по возрастам можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 27 апреля 2021 года
№ 404н. Этот приказ утверждает Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Где можно пройти углубленную диспансеризацию?
Следует обратиться в поликлинику по месту жительства (или прикрепления) гражданина.
Все мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС.
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения профилактических мероприятий можно получить у страховых представителей или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области 8-800-200-77-45.
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