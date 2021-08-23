УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19: 5 жизненно важных вопросов

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Для чего это нужно и какие исследования входят в программу, рассказывают специалисты ТФОМС Орловской области.

Для чего нужна углубленная диспансеризация?

Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако чаще фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Углубленная диспансеризация проводится лицам старше 18 лет, для того чтобы своевременно выявить признаки развития этих заболеваний и своевременно предотвратить осложнения.

Какие исследования в нее входят?

На первом этапе проводятся следующие исследования:

cатурация крови кислородом в покое;

тест с 6-минутной ходьбой;

спирометрия или спирография;

развернутый клинический и биохимический анализы крови;

определение концентрации Д-димера в крови для исключения риска возникновения тромбозов (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести COVID и выше);

рентген органов грудной клетки;

осмотр врачом-терапевтом.

Если по результатам первого этапа выявлены показания для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза, пациент направляется на второй этап углубленной диспансеризации, на котором могут проводиться:

эхокардиография;

компьютерная томография легких;

дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Направление на второй этап осуществляется по заключению врача-терапевта. Назначение эхокардиографии и КТ легких проводится, если показатель сатурации в покое 94% и ниже, а также при негативных результатах теста с 6-минутной ходьбой. Сканирование вен нижних конечностей назначается при превышении нормы показателя Д-димера крови более чем в 1,5 - 2 раза.

Если в ходе углубленной диспансеризации выявлены заболевания, то какие меры принимает медицинская организация?

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, гражданин ставится на диспансерное наблюдение и ему назначается соответствующее лечение.

Если гражданин в этом году уже проходил обследование в рамках диспансеризации или профилактического осмотра, ему могут отказать в углубленной диспансеризации?

Нет, не могут, так как обследования в рамках углубленной диспансеризации дополняют имеющиеся обследования в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, которые проводятся для застрахованных граждан в возрасте с 18 лет и старше.

Стоит помнить, что профилактический осмотр проводится ежегодно как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения.

Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше.

Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований. Перечень исследований по возрастам можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 27 апреля 2021 года

№ 404н. Этот приказ утверждает Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Где можно пройти углубленную диспансеризацию?

Следует обратиться в поликлинику по месту жительства (или прикрепления) гражданина.

Все мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС.

Подробную информацию о порядке и условиях прохождения профилактических мероприятий можно получить у страховых представителей или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области 8-800-200-77-45.

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