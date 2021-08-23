Игорь Артамонов принял участие в открытии Доски почёта Лебедянского района

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Руководитель региона принял участие в открытии районной Доски почёта, на которую были занесены портреты 32 лучших работников местных предприятий, бюджетных и коммерческих организаций. В торжественной обстановке звание «Почётный гражданин Лебедянского района» было присвоено Александру Сошину, который внёс большой вклад в развитие и благоустройство Ольховского сельского поселения. Чествовали и активную молодёжь. В том числе лебедянскую спортсменку, чемпионку мира по спортивной джигитовке Анну Стрижову.

В ходе рабочей поездки Игорь Артамонов посетил завод «Лемаз», который в этом году отмечает своё 75-летие. Руководитель региона поздравил коллектив предприятия с юбилеем и вручил лучшим сотрудникам компании почётные грамоты и благодарности главы администрации Липецкой области, а также знак «Почётный наставник».

В актовом зале компании состоялась встреча главы региона с лидерами общественного мнения Лебедянского района. Игорь Артамонов рассказал о планах по развитию муниципалитета и о том, что уже сделано. В частности, он подчеркнул, что по просьбам жителей было возведено и отремонтировано много социальных объектов, открыты семь центров цифровой образовательной среды, приобретены пять школьных автобусов, в сельской местности ведётся ремонт дорог.

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Руководитель Липецкой области сообщил, что запланирована реконструкция очистных сооружений, как в Лебедяни, так и на территории Агрономовского сельского совета. Большая работа будет проведена по улучшению качества водоснабжения — в Ольховце строительство новых сетей, в Михайловке, Слободке и Шовском оборудование новых скважин, в Лебедяни строительство водозабора. Также будет сделан капремонт поликлиники в районном центре, в сёлах Михайловка и Большие Избищи появятся ФАПы. Кроме того, руководитель области сообщил о том, что в городе достроят здание ЗАГСа.

Игорь Артамонов анонсировал строительство новой школы в Лебедяни — на 1224 места. Предположительно работы начнутся в 2023 году. «В один из моих визитов в Лебедянь я встречался с жителями и они просили построить в городе новую большую школу. Возведение такого объекта местному бюджету не по средствам, а получить федеральное финансирование практически невозможно — город не подходит по ряду критериев. И всё же мы решили вопрос, добились включения нас в программу. Сейчас ведём переговоры о том, чтобы сдвинуть сроки и начать работу уже в следующем году», — рассказал Игорь Артамонов.

Свой визит в Лебедянь глава региона завершил посещением предприятия «Лебедяньмолоко». Компания социально-активная, занимается благотворительностью, поддерживает достойный уровень оплаты труда — только в этом году зарплаты здесь индексировали дважды. Сейчас ведётся модернизация производства, внедряется искусственный интеллект, открыта новая лаборатория. В день здесь способны перерабатывать более 500 тонн молока, которое закупают у 41 поставщика, в числе которых и местные производители.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.