ООО “Торговый Дом “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” продолжает добрые дела

Для большинства семей, в которых дети идут в школу, и особенно в первый класс, август - «горячая пора». Что же касается многодетных семей, то сборы детей к новому учебному году усложняется в несколько раз, поскольку каждый родитель хочет для своего ребенка не только самое необходимое, но и самое лучшее.

ООО “ТД “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” поздравляет всех ребят и их родителей с предстоящим праздником.

Представители компании, соблюдая требования социального дистанцирования, подарили нескольким будущим первоклашкам все необходимые канцелярские товары, а также школьные принадлежности.

«Хочу выразить слова благодарности руководству ООО “ТД “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” в лице Алексея Портнова за социальную активность и оказанную нам поддержку в подготовке первоклашек к школе» – рассказывает Наталия Юрьевна, многодетная мама. «На сегодняшний день собирать детей в школу очень накладно. Но, оказанная поддержка намного облегчила подготовку детей к школе.

Хотелось бы, чтобы неравнодушных и отзывчивых людей в нашем городе становилось больше».