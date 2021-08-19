В особой экономической зоне «Орел» идет строительство двух крупных предприятий

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В особой экономической зоне ППТ «Орел» полным ходом идет строительство двух крупных предприятий. 18 августа на стройплощадке с инвесторами-резидентами ОЭЗ, встретился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Компанию главе региона составил директор Корпорации развития Орловской области, являющейся управляющей компанией ОЭЗ, Николай Шин, а также представители аппарата губернатора, регионального заксобрания, профильных департаментов областного правительства, представители банковской сферы, бизнеса. Инвесторы не только рассказали о ходе строительных работ и дальнейших планах, но и устроили присутствующим экскурсию по стройплощадке, которая преобразится уже в скором времени: на месте, где сейчас работает тяжелая техника, появятся производственные комплексы.

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Первое предприятие, которое строится в ОЭЗ – компания «Агрос». «Агрос» работает в отрасли сельскохозяйственного производства, и сейчас строит элеватор и мукомольный завод для обслуживания производственных нужд. По словам директора компании Алексея Рыбакова, особая экономическая зона «Орел» выбрана местом для размещения предприятия сразу по нескольким причинам. Во-первых, к площадям уже подведены необходимые коммуникации – газ, вода, электричество, а это серьезная экономия на прокладке сетей. А, главное, своим резидентам ОЭЗ предлагает сразу несколько видов налоговых льгот: на прибыль, на имущество и другие.

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Андрей Клычков поинтересовался, когда предприятие будет запущено в работу и не возникли какие-либо трудности при строительстве.

- За последнее время серьезно выросли цены на стройматериалы, поэтому запланированные сроки введения производства в эксплуатацию несколько сдвигаются. Сейчас мы в активной стадии переговоров с банками. Если удастся получить льготное кредитование, то удастся и вернуться в график, -поделился Алексей Рыбаков, директор ООО «Агрос».

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Алексей Геннадьевич отметил также, что всестороннюю поддержку оказывает управляющая компания – Корпорация развития Орловской области.

«Агрос» реализует инвестпроект в три этапа, рассчитанных на 2021-2022 год. На предприятиях будет работать порядка 40 человек. Завод сможет производить 120 тонн муки в сутки, а склад способен вместить 40 тысяч тонн зерновых. Инвестиции превышают сумму в 1 млрд рублей в пересчете на нынешние цены.

Но это первоначальные планы. В дальнейшем компания рассчитывает на строительство и ввод еще нескольких производств, так что увеличится и количество рабочих мест.

- Мы уже сейчас подыскиваем специалистов среди местных жителей. И они есть. Среди вакансий имеются и узкие специализации, но мы задумываемся об обучении и переподготовке. Профессионалов нужно выращивать самостоятельно, - рассказал Алексей Рыбаков.

Еще одно строящееся в ОЭЗ «Орел» предприятие – это производственно-складской комплекс компании «РК-Премикс». Организация работает в сфере сельского хозяйства и животноводства и занимается производством высококлассных кормов для скота. Локацией для размещения собственного производства стала орловская ОЭЗ.

- Корма мы производим по уникальной рецептуре, география продаж включает практически все российские регионы, от Орловщины до Архангельска. Мы уверены, что она будет только расширяться. В ОЭЗ нам предложили отличные условия, а Корпорация развития поддержала проект. В будущем предприятие сможет работать с производственной мощностью 5 тонн кормов в час, - рассказал Василий Трубников, учредитель компании «РК-Премикс».

Запуск производства «РК-Премикс» планируется уже на 2022 год. Объем инвестиций превысил 260 миллионов рублей. Количество рабочих мест – порядка 20.

«Агрос» и «РК-Премикс» не единственные компании, инвестирующие в строительство заводов в ОЭЗ «Орел». Председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области Антон Старосельский и генеральный директор Корпорации Николай Шин представили нового инвестора – компанию «Три точки», которая занимается производством телематического оборудования для спутниковых систем.

«Три точки» намерена наладить на орловской земле производство микроэлектроники. Эта фирма существует более десяти лет, имеет патенты на производство электроники по собственным разработкам. Сейчас фирма работает с автопроизводителями, строящими планы локализации на территории России. И для них интересны именно устройства, произведенные из российских комплектующих.

- В данный момент мы оформляем резидентство в ОЭЗ при поддержке Корпорации развития Орловской области. Через три месяца планируем начать строительство под свое производство, которое намерены запустить в августе 2022 года. Реализовываться инвестпроект будет в несколько этапов, ввод первого производства позволит обеспечить примерно 70 рабочих мест, - рассказал Кирилл Савич, исполнительный директор ООО «Три точки».

Сумму инвестиций новый резидент ОЭЗ пока что не озвучивает: проект рассчитывается в соответствии с налоговыми преференциями, которые предлагает особая экономическая зона «Орел».

- Привлечение инвестиций - это один из ключевых драйверов развития Орловщины, развития нашей экономики. Особую роль они играют в период постковидного становления. В последние годы мы добились значительных успехов, в частности, при создании выгодных условий для развития бизнеса, наблюдается рост инвестиций в основной капитал. Наша работа дала результат: по итогам минувшего года регион с 56 места в стране поднялся на 15 позицию, что было отмечено на Петербургском международном экономическом форуме, - отметил Андрей Клычков подводя итоги встречи.

В завершении губернатор поблагодарил руководство Корпораци развития и инвесторов за выполнение всех взятых на себя обязательств.