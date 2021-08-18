«А вы в кустики сбегайте»: в орловском райцентре автостанция осталась без туалета

Пассажирам, проезжающим через Залегощь, приходится бегать в кусты или тренировать мочевой пузырь Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области автостанция районного центра осталась без туалета. Уже несколько месяцев пассажирам, проезжающим через поселок Залегощь, приходится бегать по нужде за ближайший угол или в кусты.

Залегощь – поселок городского типа с населением около пяти тысяч человек. Здесь проходит немалый поток транспорта, в том числе транзитного. Но об удобстве пассажиров речи не идет: людям банально негде справить естественную нужду. Туалет, находившийся рядом с «причалом» для автобусов, несколько месяцев назад снесли, а новый так и не поставили.

- Раньше наши пассажиры, да и мы сами, пользовались уборной железной дороги – здесь рядом станция. Но, видно, содержать ее железнодорожникам стало дорого, вот и закрыли. Мы уже не знаем куда обращаться: в районную администрацию ходили, а там говорят, нужно в область, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» билетер кассового пункта поселка Залегощь.

В «область», а именно в ООО «Орелавтотранс» с неудобным, но насущным вопросом обратились мы: почему на автостанции нет туалета и что же делать людям? Оказалось, что корни у этой проблемы глубоко бюрократические. Дело в том, что автостанция официально вообще не является автостанцией – это кассовый пункт.

Автостанция вовсе не автостанция, а кассовый пункт. Значит, туалет пассажирам не положен Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Кассовый пункт «Залегощь» является остановочным пунктом, а именно местом остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованном для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств. Согласно положением Правил перевозок кассовый пункт не является автовокзалом или автостанцией. Требования по наличию туалета для пассажиров в соответствии с действующим законодательством предъявляются только к автовокзалам и автостанциям. В соответствии с действующим законодательством к кассовым пунктам не предъявляются требования по оборудованию туалетами, - пояснил «Комсомолке» Вадим Волков, генеральный директор АО «Орелавтотранс».

То есть на бумаге туалет не нужен, значит и в реальности без него можно обойтись. Но только реальность такова, что поток пассажиров здесь немаленький. И во время стоянки автобуса все они идут…в кусты.

Интересно, что поселок Залегощь в своей проблеме не одинок: например, в районном центре Корсаково пассажирам тоже некуда сходить по естественной нужде, негде вымыть руки. При этом в ООО «Орелавтотранс» корреспонденту «КП-Орел» пояснили, что на всех автовокзалах и автостанциях (коими они значатся по документам) имеются туалетные комнаты.