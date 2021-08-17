Игорь Артамонов вручил ключи от новых машин главврачам районных медучреждений

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Ключи от новых легковых машин главным врачам медицинских учреждений вручил глава региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что модернизации и оснащению учреждений здравоохранения областная власть уделяет особое внимание.

«Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается. Эти двадцать два автомобиля далеко не предел. До конца года мы получим ещё машины для службы скорой помощи. Кроме того, начнём строительство нескольких медицинских учреждений в районах. Это большая и очень важная работа», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Новые автомобили приобретены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области. Транспорт будут использовать в основном для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в районные и областные медучреждения. Кроме того, служебные автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдалённых сёл и деревень. Машины получил каждый муниципалитет Липецкой области. По два автомобиля направлены в Воловский, Грязинский, Данковский, Задонский, Лебедянский, Усманский и Липецкий районы.

Как сообщил сегодня глава региона Игорь Артамонов, в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в область до конца текущего года поступят 33 полноприводных автомобиля марки «ГАЗ Соболь». Также запланировано начало строительства новой детской поликлиники Липецкой городской детской больницы, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской районной больницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, двух отделений общей врачебной практики (Елецкий и Липецкий районы), четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (Воловский, Данковский, Добровский, Хлевенский районы). Будут закуплены 15 единиц рентгеновского оборудования, 21 аппарат УЗИ, 11 эндоскопов.