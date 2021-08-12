Быстрая и без потерь уборка урожая с техникой Ростсельмаш

- Первый миллион тонн зерна в копилке нового урожая Орловщины, - отметил глава региона Андрей Клычков. - Все имеющиеся ресурсы, необходимые для успешного проведения полевых работ, мобилизованы. Благодаря современной технике и грамотной организации уборки удается достигать высоких результатов. Надеюсь, погода не подведет и мы завершим уборочную в оптимальные сроки с достойным результатом.

Быстро и без потерь убрать выращенный урожай - большая ответственность сельхозпроизводителей. В этом вопросе на помощь аграриям приходит техника Ростсельмаш, которая не только обеспечивает минимальные издержки, но и отвечает всем современным требованиям эффективности, производительности и качества.

Большой популярностью среди фермеров различных регионов страны, а также за рубежом пользуются универсальные зерноуборочные комбайны производителя, в создании которых применяются самые передовые технологии и учитываются реальные потребности селян.

Высокопроиз-водительный TORUM 785

Комбайны серии TORUM - одни из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов. Модель TORUM 785 идеально подходит для уборки всех традиционных зерновых культур - от колосовых до пропашных. Универсальность комбайна - еще одно его преимущество.

- С зерноуборочной техникой Ростсельмаш работаем не один год,- рассказывает Олег Орлов, главный инженер АО «Орловские Черноземы» Залегощанского района, Орловской области. - В хозяйстве работают шесть зерноуборочных комбайнов TORUM 785. Хорошее качество, высокая производительность. По оснащению и комфорту все на высоте. Эффективно сотрудничаем с дилерским центром «Агропромсервис». Специалисты сервисной службы оперативно приходят нам на помощь по любым вопросам.

Зерноуборочный комбайн TORUM 785 способен убрать до 2000 гектаров за сезон. Такие показатели возможны благодаря уникальным техническим характеристикам сельхозмашины.

Комбайн оснащен рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 520 л. с. Агромашина экономична и удобна в обслуживании. Уникальная система обмолота Advanced Rotor System обеспечивается ротором с вращающейся декой. Такая конструкция препятствует образованию «мертвых зон» и забиванию ротора. Зона обмолота и сепарации составляет 5,4 кв. м. Дека образует три молотильные секции, которые дают возможность устанавливать зазор в одном сечении. Благодаря этому ворох обмолачивается не один, а три раза за один оборот ротора.

Бункер комбайна TORUM 785 имеет объем 12 000 лит-ров, что позволяет увеличить эффективность работы за счет снижения количества циклов разгрузки. Скорость выгрузки, равная 120 л/с, обеспечивает опустошение полного объема менее чем за 2 минуты.

Немаловажным фактором является комфорт механизатора. Комбайн TORUM 785 оснащается кабиной Luxury Cab второго поколения с климат-системой, высокой шумоизоляцией и системой подвески кабины. Большое кресло с пневматической подвеской, дополнительное кресло увеличенного размера, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом - все эти элементы повышают комфорт полевого труда и снижают нагрузку на механизатора, благодаря чему возрастает общая выработка за сезон.

Эффективная агромашина RSM 161

Мощные и надежные зерноуборочные комбайны компании отвечают всем современным требованиям эффективности, производительности и качества.

Среди двухбарабанных зерноуборочных комбайнов модель RSM 161 является одной из самых высокопроизводительных. Может работать в любых агроклиматических условиях, не теряя производительности, за что и ценится фермерами. На территории Орловской области работают уже более 10 таких агромашин.

- Выслушав и проанализировав хорошие отзывы коллег о модели, в этом году приобрели комбайн RSM 161. Отличные технические характеристики, высокая производительность, комфортная кабина - вот качества машины, которые мы отметили сразу. Сервисная служба дилера Ростсельмаш срабатывает по первому вызову. Помимо нового приобретения в нашем хозяйстве второй сезон работает зерноуборочный комбайн TORUM 750 того же производителя, - делится Сергей Драчев, главный инженер ООО «Агроника» Свердловского района. - Он приспособлен к большим урожаям и отличается хорошим качеством обмолота. Нареканий нет ни к одной, ни к другой модели.

Зерноуборочный комбайн RSM 161 - это эффективная агромашина с производительностью до 40 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон до 2000 га.

Новая кабина Luxury Cab имеет панорамное остекление, стеклоочиститель, удобные зеркала с электрорегулировкой. Кабина оснащена высокоэффективной системой климат-контроля, в ней установлены эргономичные кресла как для механизатора, так и для помощника. Комбайн получил информационную систему последнего поколения Adviser III, которая следит за процессом обмолота и работой механизмов комбайна.

На RSM 161 устанавливается экономичный двигатель мощностью 360 л. с. Для очистки вороха применяется эффективная двухкаскадная система очистки OptiFlow. Система обмолота TETRA Processor построена с применением барабана диаметром 800 мм, обеспечивающего стабильный и деликатный обмолот без потерь. Жатка Power Stream гарантирует повышение производительности за счет снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы.

Стоит отметить, что преимущества нового зерноуборочного комбайна RSM 161 позволяют усовершенствовать процесс сельхозпроизводства, способствуют облегчению труда земледельцев и повышению рентабельности всего хозяйства.

Реализация техники компании Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляются через развернутую дилерскую сеть. Официальным дилером производителя в Орловской и Курской областях является «Агропромсервис». Четвертый год сотрудники дилерского центра обеспечивают региональных аграриев востребованными универсальными агромашинами производителя и обеспечивают должный уровень обслуживания как в гарантийный, так и в постгарантийный период.