Председатель облдумы оценил перспективы развития овощеводческой отрасли в Воронежской области

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» Владимир Нетёсов вместе с членами региональной Рабочей группы по контролю за стабилизацией цен на овощную продукцию побывал с рабочей поездкой в Бобровском районе.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Участники поездки осмотрели ход строительства крупнейшего в области тепличного комплекса, а также посетили два фермерских овощеводческих хозяйства. Кроме того по итогам рабочей поездки состоялось совещание с участием заместителя председателя правительства Воронежской области Виктора Логвинова, курирующего агропромышленный комплекс региона, главы администрации Бобровского района Анатолия Балбекова и представителей АПК.

– В регионе уже принят ряд эффективных мер для снижения цен и последние дни мы отмечаем устойчивую тенденцию к дальнейшему удешевлению сезонной овощной продукции. В Бобровском районе мы провели не только мониторинг текущей ситуации, но также проанализировали причины недавнего роста цен на овощи и обсудили меры, которые позволят нам не допустить подобного всплеска в дальнейшем, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Ежегодный объем производства овощей открытого грунта составляет в нашей области 420 тысяч тонн, в том числе в КФХ и сельхозпредприятиях – 50 тыс. Остальной объем производится жителями региона в личных подсобных хозяйствах. На сегодняшний день областным департаментом аграрной политики проведена работа с основными товаропроизводителями. В 2021 году предполагаемый объем производства по 5 ключевым видам «борщевого набора» составит: капуста белокочанная – 18 тысяч тонн, картофель – 11 тысяч, лук репчатый – 9 тысяч, свекла столовая – 4 тысячи, морковь – 1,8 тысяч тонн. Хозяйства уже приступили к уборке, поэтому массовая поставка собственных овощей на воронежские прилавки начнется уже в середине августа.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Участники областной Рабочей группы отметили также потенциал современного агропроизводства, ориентированного на выращивание овощей в закрытым грунте – теплицах и парниках. По предварительным данным в 2021 году планируемый объем производства такой продукции составит 25,5 тыс. тонн.

Так, тепличный комплекс «Воронежский», который стал первым пунктом рабочей поездки в Бобровский район, сегодня – один из самых масштабных сельскохозяйственных проектов в сфере выращивания овощей в защищенном грунте, реализуемых в Черноземье. Проект предполагает 3 этапа ввода тепличных блоков. Первая очередь – площадью 20 га уже запущена. Вторую и третью очередь площадью еще 40 га планируют вывести на 100% мощность уже весной 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Тепличное хозяйство имеет узкую специализацию и предназначено исключительно для выращивания томатов. Первый урожай свежих овощей был отправлен на прилавки воронежских магазинов на текущей неделе. В течение года предприятие поставит на российский рынок около 13 тыс. тонн свежих томатов.

– С запуском 1-ой очереди тепличного комплекса регион получил не только высококачественные овощи местного производства, но и дополнительные рабочие места. Сейчас на предприятии работают более 300 человек, всего же планируется трудоустроить 1000 местных жителей, – рассказал глава администрации Бобровского района Анатолий Балбеков.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Продукция, выращенная на этом предприятии, будет поставляться в региональные торговые сети Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей. Уже заключены договоры на реализацию с ведущими федеральными сетями России.

Кроме того, участники встречи в Бобровском районе побывали и в двух крестьянско-фермерских хозяйствах – КФХ «Жикунов», которое занимается полеводством и тепличным выращиванием овощей, а также тепличном комплексе ООО «Родина». Их продукция пользуется устойчивым спросом, в том числе и в Воронеже. Фермеры реализуют свою продукцию на ярмарках региона, в оптовых объемах сбывают всем желающим прямо с поля. В итоге упрощенная цепочка торговли без участия посредников позволяет держать цены на 35-40% ниже рыночных.

Как отметили уже в ходе совещания, программа поддержки воронежских овощеводческих хозяйств, разработанная при активном участии депутатского корпуса Воронежской областной Думы, ставит своей целью максимальное использование имеющихся резервов. В частности, в регионе действуют субсидии на закупку элитных семян овощеводческими хозяйствами, а в ближайшем будущем будут приняты и другие эффективные меры поддержки.

Подводя итог мониторинговой поездки и общего анализа ситуации, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» Владимир Нетёсов отметил, что в регионе имеются условия для самообеспеченности такими социально-важными продовольственными товарами, как базовый ассортимент овощной продукции.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

– Уверен, что по итогам урожая-2021 Воронежская область будет обеспечена всем необходимым. Комплекс же принимаемых сегодня мер позволит жителям приобретать качественную продукцию по доступным ценам, а сельхозтоваропроизводителям реализовывать свою продукцию и иметь возможность для дальнейшего развития агробизнеса, – подытожил Владимир Нетёсов.