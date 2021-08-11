Движение недопустимо, нужна реконструкция: Колхозный мост в Орле останется закрытым

Орловцы временно остались без еще одного моста. Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловцы временно остались еще без одного моста: Колхозный мост останется закрытым. Экспертиза показала, что он не безопасный и нуждается в реконструкции.

ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН

Мост через реку Орлик в Заводском районе закрыли в мае 2021 года. Тогда специалисты-коммунальщики из городской администрации обнаружили при визуальном осмотре конструкций их дефекты. Мост 1964 года постройки признали опасным для движения транспорта и решением комиссии по чрезвычайным ситуациям закрыли для проезда (пешеходам проходить по переправе разрешили).

Затем к обследованию конструкций Колхозного моста приступила специализированная фирма. Организация ООО «Проект-сервис» оценила строение визуально, провела лабораторные исследования, геодезические и приборные измерения, словом исследовал мост вдоль и поперек. Вывод оказался невеселым: состояние переправы аварийное, движение недопустимо, ремонт не поможет. Нужна реконструкция.

- К числу наиболее явных дефектов и повреждений относятся поверхностная и язвенная коррозия с ослаблением сечения металлических балок пролетных строений, провисание балок с превышением допустимого прогиба, расслоение металла элемента основного сечения по толщине проката главных балок пролетного строения, разрушение защитного слоя с оголением и коррозией арматуры консолей плиты, также на опорах обнаружены серьезные продольные и вертикальные трещины, - заключили эксперты ООО «Проект-сервис».

В качестве первопричины, по которой мост пришел в негодное состояние, инженеры называют возраст, ведь конструкции уже 57 лет. Отмечается, что проектные решения, выбранные при строительстве в советское время, уже не отвечают нынешним нормативным требованиям.

Во сколько обойдется реконструкция и откуда взять деньги – пока не ясно. Предварительно известно, что обойдется весь процесс масштабного ремонта в сотни миллионов рублей.

- Сейчас результаты обследования находятся на рассмотрении в администрации Орла. Стоимость реконструкции будет определена после составления проектно-сметной документации, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА КРАСНОМ МОСТУ

Уже более полугода в Орле остается закрытой главная транспортная артерия – Красный мост. Власти так торопились начать реконструкцию, что мост перекрыли еще зимой, до того как сошел снег. Однако активные работы, которые сулило рвение чиновников, до сих пор не ведутся: количество рабочих можно пересчитать по пальцам, обещанная понтонная переправа для пешеходов не построена, простаивает и строительство временного моста для переноса коммуникаций. А подрядчику, фирме «Ремсцпемост», уже предъявлено обвинение по уголовному делу.

Масштабную реконструкцию Красного моста приостановили, когда при проведении строительных работ вскрылось несоответствие проекта реальной конструкции объекта. Это было несколько месяцев назад. До сих пор в проектную документацию вносятся изменения, до принятия которых возобновление работы не возможно. Впрочем, власти не теряют оптимизма. Так, в недавнем онлайн-эфире губернатор Андрей Клычков попытался убедить горожан, что все в порядке.

На Красном мосту работы стоят Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Подрядчик обещает успеть в срок, но пока еще идет утверждение изменений в проектно-сметной документации. Когда вскрыли мост, ширина мостовых сооружений не соответствовала проектно-сметной документации. Там дошли до пятнадцатого века, все, что нашли пришлось вносить в проект. Изменения, к сожалению, не делаются за один день, - заявил глава региона.

При этом буквально накануне, 10 августа, стало известно, что предъявлено обвинение подрядчику, ведущему ремонт. Компанию «Ремспецмост» обвиняют в хищениях при реконструкции моста «Дружба» и в нарушениях при заключении контракта на реконструкцию «Красного моста».

- В рамках исполнения контракта по Красному мосту подрядчику было перечислено более 198 млн рублей, однако на данный момент работы выполнены и приняты заказчиком на сумму 27,6 млн рублей. Сумма неотработанного подрядчиком аванса составляет свыше 170 млн рублей, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, помощник прокурора Орловской области.

Редакция «КП-Орел» следит за ходом реконструкции всех городских мостов и дальнейшим движением уголовного дела.