GPON от «Ростелекома» пришел в Новосиль и Верховье Орловской области

Современные цифровые сервисы стали доступны жителям более чем 1 900 домохозяйств города Новосиль и поселка Верховье. Для этого цифровой провайдер проложил более 60 км оптических линий связи.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Для районных центров и поселков с преобладанием частной застройки технология GPON – лучшее решение. Оптический кабель заводится непосредственно внутрь дома клиента, что позволяет гарантировать надежную и безопасную передачу данных на высоких скоростях, а также дает возможность подключить сразу несколько услуг по одной линии. Жители периферии теперь имеют возможность пользоваться теми же услугами от “Ростелекома”, что и наши клиенты в больших городах. Безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с, интерактивное телевидение с огромным количеством каналов и функций, цифровая телефония, “Умный дом”, “Видеонаблюдение” – все это перестало быть привилегией городской жизни».

Мария Павлова, клиент ПАО «Ростелеком»:

«В этом году ребенок заканчивает школу. Предстоит сдача ЕГЭ. Очень много информации, помимо учебников, приходится брать из различных источников. Так что интернет пришел в наш поселок вовремя. От сотрудника “Ростелекома” узнали про образовательную платформу "Лицей". Для нас это — находка, ведь контент рассчитан в том числе и на учеников 11 классов. Можно повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания, а также подготовиться к госэкзаменам».

Получить информацию о тарифах и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.

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