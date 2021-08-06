Экология в тренде: в Орле сотрудники Сбера активно поддержали «зеленую» стратегию

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В мире все активнее набирают популярность идеи ответственного отношения к окружающей среде. Современное поколение потихоньку приходит к осознанию, что природные ресурсы не безграничны и потомкам при бездумном потребительском отношении к экологии их может просто не достаться.

Поэтому вот уже несколько лет Сбер внедряет и пропагандирует в регионах страны стратегию ESG (ответственное отношение к экологии, забота об обществе и управленческое сотрудничество). Как же мировой тренд приживается на орловской земле? Об этом и не только на встрече с журналистами 4 августа рассказал управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта.

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БЫТЬ ЭКОЛОГИЧНЫМ ВЫГОДНО

Многие спорят, выгодно ли быть экологически ответственным. Ведь со стороны кажется, что внедрение чистых зеленых технологий приносит только расходы. Куда проще наращивать темпы производства, не вкладывая в средства защиты от вредных выбросов и отходов, не задумываясь при этом о последствиях.

Однако опытные специалисты смотрят далеко в будущее и уверены, что переход к стратегии ESG окупится с лихвой. Сбер готов поддержать тех, кто уже осознал необходимость ответственного отношения к окружающей среде и обществу.

- Мы активно включились в финансирование проектов, которые влияют на окружающую среду. Мы всегда рады поддержать проекты компаний, осознающих свою ответственность за качество жизни будущих поколений. С начала 2021 года Сбер уже профинансировал ESG-проекты предприятий страны на 74 миллиарда рублей, - рассказывает Ярослав Скирта.

В регионах России при финансовом участии Сбера создаются ветро- и солнечно- электростанции, внедряется современное оборудование на промышленных предприятиях. В Орловской области подобные проекты ответственного инвестирования тоже есть. Например, модернизация хорошо известного горожанам завода «Орелмасло».

Сейчас Сбер активно мониторит ситуацию в регионе, изучает «зеленые» проекты своих клиентов. Особое внимание к аграрной сфере, наиболее развитой в Орловской области.

- Есть сельскохозяйственные предприятия, которые внедряют технологии нулевой вспашки, что позволяет не допускать выветривания почвы. А есть небольшие фермерские хозяйства, которые занимаются эко-земледелием без удобрений, гербицидов и другой химии. Да, собрать богатый урожай в таком режиме сложнее, но зато продукция экологически чистая и природа не страдает. Нам важно если не улучить ситуацию с окружающей средой, то хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на нее, - говорит Ярослав Александрович.

ДОЛОЙ КИПЫ БУМАГ И ПЛАСТИК!

Сейчас Сбер старается стать примером для своих клиентов. В приоритете – энергосбережение, электронный документооборот и вторичная переработка производственных отходов и старых банковских карт. В офисах Сбербанка и дочерних компаниях полностью минимизировали использование бумаги и перешли на энергосберегающее светодиодное оборудование.

Теперь, приходя в Сбербанк для получения новой банковской карты, клиент может оставить старую в офисе. Ее отправят на вторпереработку. А может человек и вовсе отказаться от пластиковой карты в пользу электронной.

- Более 50% транзакций сейчас проходят бесконтактно. И к примеру, если я из кошелька не достаю свою карту целый год, то зачем она мне нужна? Поэтому к 2023 году мы, скорее всего, приблизимся к электронному формату карт. Это естественный процесс, - говорит Ярослав Скирта.

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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Вот уже несколько месяцев, как Орловский Сбер проводит акцию по сбору вещей б/у, но в хорошем качестве. Сотрудники собрали 350 килограмм вещей, которые теперь получили нуждающиеся люди.

Обновки смогли получить девять семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и подопечные кризисного центра «Орловский».

- Мы даже не ожидали, что будет такой отклик среди наших сотрудников. Вещи появляются каждую неделю, даже коллеги из других регионов присылают. Зачастую бывает так, что вещь висит в шкафу, но ты ее не носишь годами. Выкинуть жалко, а отдать некому. Поэтому вот такие акции очень важны для нас – это и помощь нуждающимся, и одновременно с этим разумное потребление ресурсов, сохранение окружающей среды, - поясняет Ярослав Александрович.

А ведь, действительно, сколько хороших вещей могут порадовать взрослых и людей? Стоит только разобрать свой гардероб. Сотрудники Сбера уже это сделали!

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД ОРЕЛ

Вот уже много лет сотрудники орловского отделения СберБанка активно участвуют в благоустройстве родного города. Результат на лицо – дорога на Дворянку стала одной из излюбленных троп орловцев.

Каждый год здесь проходят субботники, продолжается благоустройство. Появились мостик, удобные дорожки, шезлонги, лавочки. Регулярно проходят экологические акции по уборке территории. Одна из них состоялась совсем недавно - накануне Дня города.

- Субботники нам самим нравятся. Это вклад каждого из нас в жизнь города и та самая стратегия ESG, - рассказывает Ярослав Скирта.

Однако экологическими акциями в областной столице Сбер не собирается ограничиваться. Уже в 2022 году в планах компании посадить восемь тысяч деревьев по всей Орловщине.

- Сейчас мы продумываем, где их посадить и будем рады, если муниципалитеты и местные предприятия захотят провести дополнительное озеленение на своей территории. В этом плане мы открыты для предложений и сотрудничества, - говорит управляющий Орловским отделением Сбербанка.

Наталья Меркулова.