В Липецкой области все большей популярностью пользуется сельский туризм

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Если отбросить любителей шопинга и застольных посиделок, казалось, остается либо на реку (самое то в жару) или на дачку с любимым огородом. Но в последнее время набирает обороты агротуризм - причем окунуться в прелести деревенского уклада, отдохнув от городской суеты, можно и неподалеку от областного центра.

… Село Головщино Грязинского района. Здесь, в глубине лесного массива, на семейной ферме Чесноковых только летом ежемесячно бывает порядка 200 человек. Надышаться чистейшим воздухом, подоить козу, покормить телят и козлят, пособирать яйца от кур, покататься на тракторе, продегустировать вкуснейшую «молочку» - все это дети и взрослые делают с превеликим удовольствием. И такая полутора-двухчасовая агро-экскурсия – бесплатно! А зимой здесь «лыжный аншлаг».

- Интересно смотреть, как приехавшая ребятня поначалу в панике («нет интернета!»), но спустя полчаса это уже совершенно другие дети – бегают, резвятся, доят козу, кормят телят, играют в снежки – возвращаются к нормальной детской жизни, - улыбаясь, делится управляющая фермы Елена Чеснокова.

Лет 7 назад горожанам Чесноковым достался в наследство небольшой домик. Спонтанно возникло желание создать небольшую ферму. Прикупили 5 козочек, потом корову, а дальше… Сегодня «Ферма 48» и СПК «Авангард» - это 5 га земли в собственности с множеством хозпостроек плюс 400 га в аренде. Помимо хозяйства из 100 коз и 25 коров есть еще небольшой магазинчик и сыроварное производство. К слову, недавно сыры «Фермы48» «Монтазио» и «Грюйер» взяли «золото» и «серебро» на Всероссийском конкурсе среди более чем 200 участников и 700 образцов сыра.

Причем Чесноковы – горожане «чистой воды». У Елены 2 высших образования (инженер АСУ и юрист), работала в управлении строительства и архитектуры, но в какой-то момент… просто надоело перекладывать бумаги. В хозяйстве сейчас 4 наемных работника из местных, но основная «агро-нагрузка» на плечах Елены. Сама она из семьи военного, росла на космодроме Плесецк и до 18 лет, как говорит, «даже живой курицы не видела».

- Сейчас умею доить, кормить, пасти, сажать, удобрять, я и зоотехник, и ветеринар, освоено производство более 20 видов сыра, - перечисляет Елена свои умения. – Мне нравится, мне интересно, энергии хватает, живу активной жизнью.

В планах - расширить услуги проката, построить кафе, оборудовать горку с тюбингом и каток, построить деревенские домики для туристов.

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«Виноградник для меня красивее, чем розарий»

… Ухоженная, словно на картинке, компактная плантация винограда. Наливающиеся спелостью огромные кисти ягод. И это не где-нибудь в Крыму, Франции или Испании, а менее чем в 20 км от Липецка. Для четы Кулешовых из села Введенка Липецкого района, виноградарство не просто хобби - образ жизни. О винограде Елена Кулешова может упоенно рассказывать часами. Она уверена, что виноградный куст (с него, кстати, здесь собирают от 25 до 40 кг винограда) понимает все, обладая интеллектом, и убеждена, что у каждого сорта свой характер.

- Это Сеня - сорт раннего созревания, вот капризный, но с отличным урожаем Ромбик, а это с большими гроздьями – сорт Монблан, - с теплотой в голосе поясняет в ходе экскурсии Елена.

Такая увлеченность виноградарством, как считает Елена Кулешова, передалась от мамы, учителя химии и биологии, и деда Якова Короткова, работавшего со знаменитым Мичуриным.

У Кулешовых сотни знакомых-единомышленников по стране. Сюда, в Введенку приезжают делиться и набираться опыта такие же почитатели виноградарства – из Воронежа, Курска, Подмосковья, Белгорода, едут и просто полюбоваться экзотикой. Были как-то даже бельгийцы, сделав специально крюк из Москвы. В восхищении – все. И от успехов Кулешовых, и от самой экскурсии (она бесплатно) с поягодной дегустацией сортов. А их 130, и все разные по вкусовым качествам – и со вкусом манго, и муската, и с фруктовыми нотками.

А началось все 18 лет назад, когда чета Кулешовых приобрела домик с участком. И так как на мизерные пенсии бывшего музработника и учителя физкультуры «не разгуляешься», решили хобби превратить в бизнес, который уже несколько лет как приносит прибыль. Сегодня подворье Кулешовых – своего рода сортоиспытательная станция. Из 50 соток участка (их, по признанию, катастрофически не хватает) 22 заняты виноградом. Занимаются Кулешовы и цветоводством, выращиванием саженцев, виноделием (делают не менее 6 сортов отличного вина). Пока вкладывают в развитие своего хозяйства личные средства, но не перестают надеяться и на господдержку. А секрет своего успеха радушные хозяева объясняют просто – «чудес не бывает, все основано на труде».

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«Где родился, там и пригодился»

Так бесхитростно «позиционирует» себя и свой бизнес Валерий Торшин, глава КФХ и созданного на его базе конно-спортивного клуба «Олимп» в селе Крутогорье Липецкого района. Началось все, как поясняет Валерий, лет 6 назад, когда забавы ради прикупили 3-х лошадок. Потом пришла (и воплотилась) идея обучать верховой езде, предоставлять услуги по обслуживанию личных лошадей – таких «держателей» личных скакунов набралось уже 18 человек. Сейчас в конно-спортивном клубе 25 лошадок, за породой здесь «не гонятся», главное, чтоб у животного был спокойный нрав. Ведь важнейшее условие для обучающихся верховой езде – чувство комфорта и уверенности.

Для 12-летней Фаины из Липецка это уже шестое занятие. Она уверенно держится в седле и сегодня для нее знаковое событие – первый самостоятельный выезд по маршруту.

- Вспоминаю, как в первое занятие было страшновато, а сейчас пришла уверенность, лошадка Камелия спокойная и ласковая, верховая езда – это здорово! - делится довольная Фаина.

И таких желающих покататься на лошадях – на плацу либо по маршруту вдоль реки Воронеж (с почасовой оплатой) немало – до 150 человек в «урожайный» месяц.

В фермерском хозяйстве Валерия Торшина, раскинувшемся на 11 гектарах, есть и молочное стадо из 20 буренок, и контактная мини-ферма с кроликами, козлятами, поросятами, гусями и утками…Есть и беседки с мангалом, можно и уху наваристую организовать. А еще под боком, на вольном просторе, сверху открывается прекрасный вид на реку Воронеж.

Планов у главы КФХ немало. Он мечтает о строительстве крытого манежа, ведь возможности «Олимпа» тогда значительно расширятся. Есть задумки и по строительству гостиницы для туристов. Сохраняется надежда и на господдержку – поданы документы на получение федерального 10 миллионного гранта. В случае одобрения заявки Валерий готов добавить и свои средства.

- Я как бульдозер - только вперед, - прямодушно делится он своими намерениями, сохраняя уверенность, что все проекты воплотятся.

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«Не все мерить деньгами, а делать, что душе приятно»

Это один из жизненных принципов известного в Липецком районе предпринимателя Олега Носова. У него успешное крестьянско-фермерское хозяйство в Варваро-Борках, но все помыслы о создании экодеревни. Да и сегодня радушный хозяин всегда готов принять гостей – многочисленных друзей и знакомых, и на ферме есть что посмотреть, чем занять себя. Здесь кабаны, ослики, козы, овцы страусы и павлины, олени… Есть еще замечательный зарыбленный пруд - поимка карпа (с готовкой на месте) здесь гарантирована. А зимой - покатушки на снегоходе, лыжи, банька… Но если заниматься агробизнесом, то надо создавать, как считает предприниматель, комфортную зону отдыха.

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- Городским жителям не хватает экологии, чистого воздуха, натуральных продуктов. У нас этого всего с избытком, но нужно создать для отдыха хорошие условия – построить жилье, улучшить содержание животных. Можно все красиво оформить, сделать костровище, приглашать исполнителей песен под гитару. Задумок много, - делится Олег Носов.

Предприниматель рассчитывает получить на осуществление своих планов областной грант – в Липецком регионе рассматриваются варианты бюджетной поддержки этого направления бизнеса. В случае предоставления помощи Олег Носов готов вложить еще и свои средства в реализацию проекта, который сегодня очень востребован.

Владимир КУЛИК. Фото автора.