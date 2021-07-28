В Орловской области более 800 корпоративных клиентов выбрали интерактивное ТВ от «Ростелекома»

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С июня прошлого года абонентская база выросла вдвое и превысила 800 клиентов. Больше всего решение востребовано в сфере обслуживания, в том числе в отелях, кафе и ресторанах.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наше интерактивное телевидение открывает для компаний новые возможности. Благодаря цифровому сервису они могут проводить рекламные кампании, информировать клиентов о новых продуктах и акциях. Цифровое решение позволяет заказчикам транслировать рекламу сторонних организаций и получать за это дополнительный доход. Телевидение от “Ростелекома” создаст приятную атмосферу в салоне красоты, ресторане, скрасит время ожидания в офисе. Это, конечно же, повысит лояльность посетителей и сотрудников».

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Людмила Мошненко, директор по развитию г. Орел ООО «Технодом» (филиал ТРЦ «Юпитер»):

«Мы доверяем “Ростелекому”, поскольку у компании большой опыт по организации доступа в интернет и телевидения. Наша гостиница постоянно работает над улучшением качества сервиса для гостей, поэтому мы подключили “Интерактивное телевидение” в 22 номерах. С помощью услуги мы можем оперативно информировать гостей о наших новинках. Гостиница “Юпитер” уже получила статус “4 звезды”, и уверена, что вместе с “Ростелекомом” мы сможем стать еще лучше».

Интерактивное телевидение от «Ростелекома» – это телепрограммы, фильмы и сериалы на любой вкус. Услуга позволяет заказчикам самостоятельно настраивать приветственную страницу и организовывать рекламные включения. Клиентам доступны несколько пакетов решения: «ТВ в офис или коворкинг», «ТВ для сферы услуг», «ТВ для гостиниц» и «ТВ для детских учреждений», а также «Умные экраны».

Более подробную информацию о сервисе можно получить на сайте «Ростелекома» и по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

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