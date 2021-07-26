Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 15:05

Игорь Артамонов поблагодарил личный состав УМВД за защиту интересов жителей Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов встретился с личным составом областного УМВД
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Он рассказал о развитии региона, обсуждались вопросы организации взаимодействия с органами внутренних дел по обращениям и заявлениям граждан по линии обеспечения общественного порядка на территории региона. Игорь Артамонов поблагодарил личный состав областной полиции за работу по защите прав и законных интересов граждан.

«Главный принцип для нас - «житель в центре». Работу всех органов власти ориентируем под запросы липчан. Мы создали эффективную систему коммуникации. Сегодня в области работают разные связи с жителями - сайт, Единая диспетчерская служба, инстаграм. Все просьбы и пожелания жителей мы учитываем и отвечаем на их вопросы в максимально быстрые сроки. Вы также ведете ежедневную, сложную и кропотливую работу по защите прав и законных интересов граждан. Выражаю вам благодарность за вашу службу» - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС