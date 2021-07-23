ОЭЗ «Липецк» признана лучшей российской промышленной площадкой

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Специальные награды получили в Москве компании и промышленные площадки, в том числе липецкие, внесшие особый вклад в развитие регионов и их инвестиционную привлекательность. Особая экономическая зона «Липецк» отмечена как лучшая промышленная площадка по версии Russian Business Guide при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Награду вручили заместителю директора Центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области Елене Сушковой.

Кроме того, в ТПП РФ состоялся круглый стол – дискуссия «Развитие технопарков, индустриальных парков, ОЭЗ в период постпандемии. Новые форматы работы с инвесторами. Кейсы и лучшие практики». Говорилось, что несмотря на кризисные явления и постпандемию, прогноз достаточно оптимистичный. Строительство предприятий и развитие промышленных площадок продолжается, есть некоторый сдвиг в сторону актуальных отраслей, в том числе IT-предприятий.

О том, на что ориентируется потенциальный инвестор, выбирая площадку, рассказал генеральный директор Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России Олег Прозоров. Опыт регионов представили Саратовская, Ульяновская и Московская области. Тренды развития площадок в постпандемию обозначили особые экономические зоны «Алмаз», «Исток», «Титановая долина». Об опыте применения дизайн-кода индустриального парка как инструмента изменения шаблонов в принятии решений инвестиционными компаниями рассказал заместитель председателя Комиссии по развитию региональных инвестиций и финансовых институтов Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Андрей Толстиков, сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Липецк».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.