Липецкая область попала в число лидеров по темпам вакцинации от коронавируса

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Липецкая область лидирует среди российских регионов по темпам вакцинации, сообщает управление здравоохранения региона. Регион занял пятое место в рейтинге вакцинации населения в России: в области первую дозу вакцины получили 26,4% населения. Однократно привито около 241 тысячи человек, план выполнен на 44%.

За сутки привито первым компонентом 7790 человек, вторым компонентом - 1683 человека. Всего за сутки прививки от COVID-19 сделали 9473 человека. Двукратно привито 161,7 тыс. человек, охвачено 17,7% взрослого населения. Ежедневно прививаются первым компонентом 4,5 тысячи человек.

В регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, созданы 44 мобильные бригады, работают 13 мобильных прививочных пунктов (из них пять в торгово-развлекательных центрах). Суточная мощность – до 10,5 тыс. вакцинаций в день. На территорию области поставлено 286 202 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции. Всего поставлено 279 092 комплектов Гам Ковид Вак (Спутник-V), 2430 комплектов Эпивак-Корона, 4680 комплектов Кови-Вак.

«У нас одна из лидирующих позиций в стране по уровню вакцинации. Мы надеемся, что именно вакцинация поможет нам отказаться от введения ограничений», - отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.