На все 100: четыре орловских выпускника получили высший балл на ЕГЭ по информатике

Орловские школьники показали отличный результат на ЕГЭ по информатике

Основной период ЕГЭ в Орловской области завершен, последние результаты узнали вчерашние школьники. В 2021 году орловские выпускники показали класс на экзамене по информатике и ИКТ: четыре одиннадцатиклассника набрали по 100 баллов. Да и в целом результаты улучшились, хотя впервые ЕГЭ проводился в компьютерной форме.

Лучший из возможных результатов показали сразу трое ребят из гимназии №19 города Орла - Даниил Севоконев, Денис Рожков и Никита Маслаков, а также выпускник средней школы №2 города Ливны Игорь Маркин. Каждый из них признается, что информатика не просто очередной школьный предмет, а целый мир.

- Для меня информатика - это целый мир, который наполнен интересными технологиями. И, на мой взгляд, проведение ЕГЭ по этому предмету в компьютерной форме является большим шагом вперед для образования. Считаю, что основным моментом при изучении информатики и программирования является стремление и желание изучать новые современные технологии, - поделился стобалльник Даниил Севоконев.

В целом по сравнению с периодом ЕГЭ 2020 года орловские школьники поднаторели в информационных технологиях. На 4 балла вырос средний результат по области.

- На 20 человек (6 %) увеличилось количество ребят, которые сдали экзамен на 80 баллов и выше. При этом, число выпускников, не получивших минимальный результат – 40 баллов – сократилось почти в три раза, - рассказал Алексей Карлов, директор Регионального центра оценки качества образования.

Как отмечают педагоги, случайными такие хорошие результаты быть не могут. Успешная сдача ЕГЭ – результат труда и усердной работы.

- Высокие результаты ребят неслучайны. Школьники целенаправленно шли к своей мечте – поступить в престижный вуз на специальность, связанную с информационными науками и технологиями, программированием. На протяжении нескольких лет ребята становились победителями и признрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии», усиленно готовились к сдаче ЕГЭ, - рассказал о своих учениках, набравших по 100 баллов на экзамене, Констанин Кривоногов, учитель информатики орловской гимназии №19.

Орловские выпускники сдали удачно и единый госэкзамен по другим предметам. 68 школьников показали 71 результат в 100 баллов.

- По русскому языку 39 стобалльных результата, по литературе – 9, по химии – 7, по истории – 5, по информатике – 4, по обществознанию – 3, по биологии – 3, по физике – 1, - сообщила Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

Лучше всего одиннадцатиклассники сдали русский язык, профильную математику, физику, историю и географию.