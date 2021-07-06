Воронежская область изменила систему оказания помощи по соцконтрактам в пользу семей с детьми

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Соответствующее решение приняли депутаты Воронежской областной Думы в ходе 12-го заседания регионального парламента.

Законопроект был разработан парламентариями Людмилой Ипполитовой, Владимиром Ключниковым, Андреем Прытыкиным, Алексеем Черновым.

Необходимые изменения были внесены в областной закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2023 годах».

— Документ разработан для обеспечения социальных гарантий и оказания социальной защиты гражданам, проживающим в семьях с детьми, при предоставлении помощи на основании соцконтракта. Настоящий закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Согласно нововведению, гражданам, проживающим в семьях с детьми, такая помощь должна будет оказываться в приоритетном порядке. Вопрос касается как мероприятий программы социальной адаптации по поиску работы, так и других мер по преодолению трудной жизненной ситуации. Речь, в том числе, идет о предоставления денежных выплат на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, профилактический медосмотр и удовлетворение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Напомним, социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и семьей или гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Каждая такая программа разрабатывается индивидуально.

— Эта форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работа по заключению социальных контрактов в Воронежской области была значительно усилена. В ноябре прошлого года региональным парламентом был принят закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах». Уже в этом году в него был внесен ряд изменений, в том числе, увеличен срок действия закона. С принятием документа были изменены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат. В зависимости от целевого использования, государственная помощь по соцконтракту сегодня может достигать 250 тысяч рублей, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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— Как показала многолетняя практика реализации в регионе системы социальных контрактов, этот вариант государственной поддержки позволяет не просто улучшить материальное положение в конкретный сложный момент, но и дает людям стабильный доход, а значит и уверенность в завтрашнем дне. По данным органов соцзащиты, с начала внедрения в регионе системы оказания помощи по соцконтрактам, она помогла преодолеть бедность 37% семей, участвующим в этой программе. Они смогли поднять свой доход выше прожиточного минимума, а доход еще почти половины увеличился более чем на 20%, — напомнила один из соавторов закона, председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

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Отметим, что в 2021 году в Воронежской области планируется заключить не менее 3 тысяч социальных контрактов. На эти цели в бюджете региона на текущий год заложено более 415 млн рублей, почти 62 млн из них – это средства региона.