Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Орловский областной Совет

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В Орле состоялась конференция регионального отделения партии «Новые люди» по выдвижению списка кандидатов на предстоящих выборах в Орловский областной Совет народных депутатов созыва 2021-2026 годов.

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Все кандидаты – абсолютно новые лица в политике Орловской области. Это люди с горячими сердцами, активные, неравнодушные, которые занимались общественной деятельностью, помогали людям в благотворительных проектах, но до встречи с партией «Новые люди» не верили, что их опыт и навыки могут быть востребованы на законодательном уровне. Среди них – люди разных возрастов и профессий. Это предприниматели, работники науки и образования, библиотекарь, медики, студенты, волонтеры, общественники и многие другие – всего 38 кандидатов по единому избирательному округу.

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Лидером списка стала президент Орловской Торгово-промышленной палаты, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по Орловской области Светлана Ковалева. Свое решение пойти в политику Светлана объясняет желанием менять пространство вокруг, делать его более комфортным для жизни людей, которые ей доверяют:

- Я давно помогаю предпринимателям, являясь посредником между бизнесом и властью. Каждый в Орле, от новичка до опытных акул бизнеса, знает, что можно обратиться ко мне с острой проблемой, и мы сразу решим её, либо совместно наметим пути решения вопроса. Политика для меня — ещё один способ помочь большему числу людей. Соответственно, победа на выборах становится не самоцелью, а дополнительным инструментом, чтобы масштабировать мою работу, вывести её на новый уровень – уровень законодательства.

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На втором месте – перспективный молодой ученый, аспирант Орловского университета им. И.С. Тургенева Павел Рыженко. Павел занимается разработкой возобновляемых источников энергии. Его проект мобильного ветрогенератора-трансформера для Арктики и Крайнего Севера недавно стал победителем Конкурса научно-исследовательских работ, проходившего в рамках V Международного Арктического саммита в Санкт-Петербурге. Параллельно с научной деятельностью Павел считает своим долгом вести деятельность общественную - был волонтером в детском реабилитационном центре, в организации по развитию лидерского потенциала молодежи.

Третий номер списка – преподаватель ОГУ Анастасия Данилова. У нее тоже есть научные работы и патенты, но касаются они совсем другой сферы – Анастасия заботится о том, чтобы делать знакомые нам продукты питания более полезными для здоровья.

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Основной пункт программы, с которой «Новые люди» идут в Областной совет – вернуть деньги в регионы. Кандидаты согласны с мнением лидера партии Алексея Нечаева: «Жизнь в России станет лучше, когда развиваться будет вся страна. Наша главная идея – вернуть деньги в регионы, где они зарабатываются. Чтобы это сделать, нужны те, кто на месте проверят, куда пошли деньги - на развитие или в карманы местных чиновников».