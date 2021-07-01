Липецкая область первая среди регионов ЦФО по числу заключенных соцконтрактов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

За полгода 3063 малоимущих жителя Липецкой области получили помощь на основании социального контракта на общую сумму 287,5 миллиона рублей. Это лучший результат среди регионов Центрального федерального округа. «Наша задача, прежде всего, понизить уровень бедности и улучшить качество жизни населения Липецкой области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, большинство обратившихся за поддержкой – 1221 человек - заключили социальный контракт на поиск работы. Это уже больше, чем за весь прошлый год по данному направлению – 1215 соцконтракта. Также очень популярно такое направление, как осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Помощью на открытие своего дела решили воспользоваться уже 952 человека, что также больше показателя за весь прошлый год – 435 семей.

«Среди соседних регионов Липецкая область на первом месте по числу заключенных соцконтрактов. Например, в соседней Белгородской области заключено на данный момент 2227 контрактов, во Владимирской – 1624. Достигнуть такого результата нам помогла слаженная, комплексная работа всех заинтересованных структур и взаимодействие с победителями конкурса «Лидеры России». Конечно, есть ещё вопросы, которые предстоит решить. Но самое главное – меняется отношение к получению социальной помощи. Рост популярности таких направлений, как поиск работы, открытие своего дела, говорит о том, что получатели поддержки настроены активно действовать, чтобы улучшить свое материальное положение», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольги Белоглазова.

В 2021 году были упрощены условия получения помощи на основании социального контракта. Отменены имущественные критерии, разработаны система сопровождения для начинающих предпринимателей и система одной двери, позволяющая заявителю пройти весь путь – от подачи документов до подписания контракта в одном месте. Усилено информирование жителей региона о возможностях соцконтракта: к традиционным способам информирования и консультирования добавился еще один – чат-бот @SocContract48 в мессенджере «Телеграм».

Предприниматели, заключившие социальный контракт, будут обеспечены сопровождением и в дальнейшем. Так, для них будут организованы ярмарки, где они смогут реализовать свою продукцию, расширить круг клиентов. Планируется, что в 2021 году помощь получат 5454 семьи в Липецкой области.