Ростсельмаш - традиции качества на века!

Прицепной опрыскиватель TS -3200 SATELLITE- надежная, высокопроизводительная агромашина.

В значимом для региона мероприятии принял участие один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники - Ростсельмаш.

Агропромсервис, официальный дилер компании в Орловской и Курской областях, продемонстрировал не только новинки производства, но и уже зарекомендовавшую себя у аграриев технику новейших модификаций.

Нам нужна лучшая техника на полях

Гости мероприятия смогли лично оценить трактор Ростсельмаш RSM 2400 номинальной мощностью 405 лошадиных сил, агрегатированный прицепным опрыскивателем того же производителя TS-3200 SATELLITE. Следует отметить, что техника выпускается уже более пяти лет и за это время успела заслужить множество положительных отзывов потребителей.

Сергей Борзенков, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию АПК, отметил: «Нам нужно, чтобы на наших полях работала самая лучшая техника».

Прицепной опрыскиватель TS-3200 SATELLITE - это как раз то, о чем говорил Сергей Петрович. Сегодня его возможности используют не только аграрии Черноземья.

- Опрыскиватель TS-3200 SATELLITE мы приобрели три года назад, - рассказывает руководитель ООО «Рассвет» (село Малое Нагатино Ульяновской области) Павел Узиков, - и остались довольны. Агрегат очень крепкий, надежный. Практически за все время никаких деталей мы не меняли. За исключением форсунок, но это, как говорится, расходный материал. Мы много опрыскиваем. Занимаемся выращиванием зерновых и сахарной свеклы, которую проходим иногда по пять-шесть раз за сезон. Площади у нас большие. Опрыскивателем довольны, он у нас ни дня не простаивает.

Экспозиция компании Ростсельмаш на Дне поля.

Простота, надежность плюс компьютер

Опрыскиватель TS-3200 SATELLITE одинаково эффективен при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия. За подачу раствора отвечает мембранно-поршневой насос с функцией самозакачки. Он способен вносить от 40 до 600 литров на гектар при скорости от 5 до 18 км/ч с распылителями 02 и 04 калибра. Норма внесения раствора задается механизатором и автоматически поддерживается на указанном уровне независимо от скорости движения. Управление любым рабочим процессом, от регулировки положения штанги до распыления раствора, осуществляется с помощью выносных пультов из кабины трактора.

Опрыскиватель TS-3200 SATELLITE производства Ростсельмаш относится к продукции класса прицепной и навесной техники. Ширина захвата образца, который был представлен на мероприятии, - 3224 метра.

- Есть 4524 метра и 4527, - рассказывает менеджер по продажам прицепного дивизиона Ростсельмаш Сергей Бобрышев. - Он предназначен для обработки полевых культур, в том числе возделываемых по интенсивным технологиям. Возможно при замене форсунок вносить жидкие комплексные удобрения. Сейчас максимальная ширина захвата 18 метров, но в ближайшее время мы ее увеличим до 36 метров. Как вы сами понимаете, это увеличит объем обработки посевов в два раза и соответственно сократит трудо- и времязатраты. Обратите внимание, есть возможность изменения ширины колеи 1,5/1,8/2,1 м, что позволяет использовать опрыскиватель на любых культурах с различными междурядьями, а узкие шины шириной 270 мм - обрабатывать свеклу без риска травмирования корнеплодов.

Нужно отметить, что бочка для раствора выполнена из белого пластика толщиной от 8 до 15 мм, который устойчив к жаре и высоким температурам, то есть уменьшается нагрев раствора. Она оборудована насосом производительностью 225 литров в минуту. Установлен внешний смеситель емкостью 40 литров, что позволяет эффективно и с высокой производительностью смешивать как жидкие, так и порошкообразные препараты, обеспечивая качественное приготовление рабочей смеси. Жесткость конструкции обеспечивается рамой, выполненной из достаточно мощного металла. Опрыскиватель компьютеризирован. Установлена система, привязанная к сигналам GPS и ГЛОНАСС. Впрочем, при потере сигнала включается датчик колеса. Например, при наезде на уже обработанные участки по его сигналу отключаются крайние секции, что исключает двойное внесение удобрений. Существует и дополнительная опция, которая в случае необходимости отключает четыре крайние форсунки слева и справа. В базовую комплектацию агрегата также входят тройные держатели форсунок. Инжекторные распылители трех типоразмеров, которые при скорости движения трактора с опрыскивателем 10 км/ч обеспечивают диапазон нормы внесения от 67 до 310 л/га. Преимущество инжекторных распылителей заключается в том, что они могут обеспечить эффективный распыл без сноса ветром, даже при скорости последнего до 8 - 10 м/с.

По словам Сергея Бобрышева, даже учитывая сегодняшние отличные характеристики агрегата, конструкторы Ростсельмаш на месте не сидят. TS-3200 SATELLITE ежегодно проходит модернизацию.

- Как видите, появилась новая мойка, - продолжает рассказывать Сергей, - на штанге имеется светодиодная подсветка, что дает полный контроль процесса обработки растений. Пофорсуночное освещение позволяет идеально видеть габариты машины и точно определить работоспособность каждой форсунки на штанге. Еще одно важное отличие модели TS-3200 SATELLITE - наличие у системы гашения вертикальных колебаний, состоящая из пневмогидроаккумуляторов с закачанным под давлением азотом, что исключает раскачивание штанги и требует минимального обслуживания.

На сегодняшний день опрыскиватель TS-3200 SATELLITE - реальный конкурент лучшим зарубежным агрегатам этого класса.

- Мне есть с чем сравнивать, - уточняет Иван Андрющенко, представитель КФХ «Крапивинское - 2», село Паньково Нежнедеревеньковского района. - Считаю, что Ростсельмаш растет в своих начинаниях. Расширяет не только линейку производства, повышает качество выпускаемой продукции, увеличивает сервисную базу.

После слов орловского фермера остается отметить, что прицепной опрыскиватель TS-3200 SATELLITE возможно приобрести с учетом льгот по программам «Росагролизинг» и «Ростсельмаш Финанс». Выгода налицо.

Вадим Медовщиков.