Администрация Орла ответила работникам ТТП после их обращения к Президенту: «Ситуация не простая»

Трамвайно-троллейбусное предприятие уже много лет переживает не лучшие времена. Горожане боятся, что закрытие Красного моста оно не переживет Фото: Архив "КП"

Накануне, 29 июня, накануне Прямой линии с Президентов России Владимиром Путиным сотрудники трамвайно-троллейбусного предприятия Орла записали открытое обращение к главе государства.

Работники ТПП рассказали, что сейчас у них нет даже запчастей для транспорта и ситуация постоянно ухудшается несмотря на обещание чиновников спасти муниципальное предприятие.

Вскоре, после появления видеообращения в сети, отреагировала на ситуацию и администрация Орла, разместив на своем сайте официальный комментарий.

- Финансово-экономическая ситуация, сложившаяся на предприятии, в настоящее время действительно является непростой и требующей пристального внимания, однако стоит отметить, что она формировалась на протяжении многих лет, - поясняют в городской администрации.

При этом чиновники напомнили, сколько денег было выделено ТТП дополнительно: первое полугодье 2021 года - 88,19 млн рублей. Далее идут цифры со статистикой, которая демонстрирует, что и выручка в сравнении с прошлым годом выросла, и зарплата персонала, и численность самих работников. Кстати о среднемесячной зарплате, согласно озвученным данным, она составляет 23 316 рублей (в 2020 году - 18 782 рубля).

Однако проблема долгов ТТП так и не решена. Выделенные средства полностью ушли на уплату долгов по налогам и сборам, а также электроэнергию. Но денег все равно не хватило, ведь только за электроэнергию нужно оплатить долг в размере 89,9 млн рублей.

- Ситуация не позволяет оперативно и в полной мере решать текущие вопросы МУП ТТП, такие как закупка запасных частей, ГСМ и так далее, - сообщает администрация Орла.

О путях выхода из долговой ямы чиновники пока не спешат говорить, однако обнадеживают – в город должны приехать 20 автобусов и 10 троллейбусов б/у из Москвы.

- В настоящее время проводятся переговоры с лизинговыми компаниями и банками по вопросу лизинга дополнительной техники для предприятия на выгодных для него условиях. Также рассматривается вопрос дальнейшей эксплуатации подвижного состава предприятия через заключение концессионного соглашения, - значится в официальном комментарии городских властей.