Партия «Новые люди» избавит малый бизнес Орловской области от кассовых аппаратов

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Сейчас стоимость одного кассового устройства (ККТ) – от 15 до 30 тыс. руб. К этой сумме надо прибавить регистрацию кассы в налоговой, покупку дорогостоящего программного обеспечения. Плюс регулярное платное обновление ПО, что стало неприятным «сюрпризом» для многих предпринимателей. Все вместе эти затраты становятся для малого бизнеса непосильной ношей.

Без кассовых аппаратов в России может работать лишь небольшая часть самозанятых граждан. С июля заканчивается отсрочка по применению ККТ и для них. Новую отсрочку ФНС предоставлять не планирует. Эксперты прогнозируют: теперь еще больше предпринимателей решат уйти «в тень».

Партия «Новые люди» предлагает выход из ситуации – разрешить малому бизнесу вместо ККТ использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов.

Руководитель Орловского регионального отделения партии «Новые люди» Максим Марков поясняет:

- Сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВРП Орловской области составляет 31,3%. Получается, в значительной мере именно малый бизнес определяет экономическое развитие региона. Необходимо поддержать этих людей, снизить давление на бизнес. Замена кассовых аппаратов на специальное мобильное приложение уменьшит расходы и позволит с самого начала работать «в белую», честно и открыто. Я уверен: замена ККТ на мобильные приложения не повлечет за собой снижения качества обслуживания людей. В выигрыше будут и сами бизнесмены, и их сотрудники, и клиенты.

Разговоры о внедрении технологии идут не первый год. Министерства и ведомства не хотят брать инициативу на себя. Для этого нужна политическая воля. Проводником идеи, которая поможет бизнесу экономить, готова стать партия «Новые люди». Внести поправки в действующее законодательство «Новые люди» хотят в ближайшее время.