География коронавируса в Орловской области: в каких городах и районах больше всего заболевших

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области в последние дни отмечается серьезный рост заболеваемости коронавирусом. Как распространена болезнь по региону и в каких городах и района больше всего заболевших: рассказываем о географии коронавируса на 29 июня 2021.

Статистику по количеству заболевших за последние 5 дней озвучил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 28 июня. В числе лидеров по заболеваемости город Орел – здесь за последнюю пятидневку заразился коронавирусом 221 человек. На втором месте Орловский район – 54 заболевших, на третьем Мценский – 28, далее город Ливны и Ливенский район – 25 заразившихся. В Болховском и Урицком районах за последние пять дней заболело по 12 человек, в Хотынецком 11, в Верховском 10, в Залегощенском 8, в Дмитровском, Кромском и Глазуновском по 6, в Свердловском и Новодеревеньковском по 4, в Колпнянском и Малоархангельском по 3, по 1 в Должанском и Шаблыкинском. В остальных района за пятидневку новых случаев ковида не выявлено.

- Данные приходят с задержкой в один день, не исключено, что другие районы могут нагнать, - отметил губернатор.

Данные регионального оперштаба

В целом же, за все время наблюдения за ситуацией, картина сложилась такая. В Орле диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 18 885 человек, в Орловском районе заболело 4 466 жителей, в Ливнах и районе - 2 196, в Мценске и районе – 1907. В других районах количество заболевших не перешагнуло порог в тысячу случаев заражения.

В Дмитровском районе 887 заболевших, Болховском 878, в Урицком 854, в Покровском 644, в Хотынецком 624, в Малоархангельском 572, в Свердловском 548, в Новодеревеньковском 524, в Залегощенском 507, в Кромском 500, в Колпнянском 491, в Верховском 475, в Должанском 422, в Троснянском 407, в Глазуновском 300, в Шаблыкинском 262, в Сосковском 247, в Краснозоренском 241, в Новосильском 183, в Знаменском 182, в Корсаковском 100.

Всего в Орловской области зафиксировано 37 302 случая заболевания коронавирусом. Режим повышенной готовности и ограничения по COVID-19, в том числе и обязательное ношение масок в общественных местах, продлен до 31 июля включительно.