Отправляемся на пикник: сколько стоит отдохнуть на природе в Орловской области

"Индекс пикника" в Орловской области на 2021 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Лето в самом разгаре, погода настраивает на отдых на природе. «Комсомолка» выяснила насколько подорожал за последний год выезд на пикник в Орловской области. В ценовой ситуации нам помогли разобраться экспертам Орловского отделения Банка России.

Параметры оценки достаточно общие, но возможно благодаря им вы сможете оценить, на чем можно сэкономить, выбираясь на пикник.

ПРОДУКТЫ С СОБОЙ

Для многих людей отдых на природе плотно ассоциируется с шашлыком. В этом году готовый мясной набор для барбекю из свинины обойдется дороже на 6%, чем в мае 2020 года.

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Причина подорожания мясных полуфабрикатов - рост издержек производителей из-за возросшей стоимости кормов, импортных ветеринарных препаратов и оборудования.

С овощами тоже не все так просто. Стандартный набор помидоры-огурцы тоже подорожал. Помидоры на 2,8%, огурцы - на 9%.

Прибавила в цене и минеральная вода – на 4,1%. Причина – увеличение издержек производителей, в том числе из-за подготовки к маркировке продукции.

А что из продуктов подешевело? «Ушли в минус» лимоны, которые часто используют для маринада. Они упали в цене на 30,1%. Дешевле стал и лук – на 20%. Кроме того, по сравнению с 2020 годом немного подешевели яблоки – на 0,8%. Это связано с тем, что к маю прошлого года «яблочные запасы» в Орловской области иссякли, что вызвало рост их стоимости. В этом году такого не наблюдается.

ОДЕЖДА ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

В плане одежды тоже наблюдается рост цен. Она обойдется дороже, чем год назад. Хлопчатобумажное платье для девушек подорожало на 5,7%, а мужская футболка – на 6,2%. Это связано с увеличением стоимости сырья – хлопковых тканей – на мировых рынках.

Незаменимые для похода в лес джинсы подорожали на 3,5%. Кроссовки по прибавили в цене на 3,2%.

- Готовая импортная одежда и обувь стали стоить больше из-за роста цен на контейнерные морские перевозки, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского отделения Банка России.

СИТУАЦИЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ

Официально годовая инфляция в Орловской области в мае 2021 года составила 6,5%. По прогнозу, к целевому показателю инфляция на уровне 4% (оптимален для экономики) может вернуться во второй половине 2022 года.