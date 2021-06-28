День поля на Орловщине: юбилейный, креативный, незабываемый

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Визитная карточка региона

Ни аномальная жара, ни коронавирус не помешали провести День поля, ставший уже традиционным в Орловской области. Точнее, в Новодеревеньковском районе на базе Шатиловской опытной станции, которая в нынешнем году отмечает солидную дату – 125 лет со дня основания. Еще два юбилея - 65-летие основания Федерального научного центра и 20-летие ФосАгро - одного из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и лидера по суммарным поставкам минеральных удобрений российским аграриям.

Песнями и плясками встречали гостей мероприятия

В первый день работы «Аграрной недели Орловской области -2021» принял участие губернатор Андрей Клычков. Он отметил значимость науки для производства и то, что достижения региона обеспечены успешным взаимодействием с учеными-аграриями.

В продолжении программы мероприятий, 25 июня также высокими гостями были: заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию АПК Сергей Борзёнков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко, замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев, заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики Бадруди Бисултанов, генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. В приветственных речах было отмечено главное: День поля – визитная карточка достижений в АПК и, прежде всего, в сфере растениеводства.

Участники агрофорума – сельхозпроизводители, ученые, представители крупных компаний, которые выпускают минеральные удобрения и средства защиты растений. Такое сотрудничество всегда приносит свои плоды. Так, по информации, Сергея Петровича Борзёнкова, региону есть чем гордиться- в 2020 году был получен рекордный урожай зерна- 4,3 млн тонн, достойные результаты в производстве масличных культур. Он отметил, что в области работает мощный научно-производственный комплекс, его передовые достижения широко востребованы аграриями и активно внедряются в производство во многих регионах страны.

Насыщенная программа мероприятий осуществлялась при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, всех требований безопасности. Организаторы позаботились и о навесах, и о прохладительных напитках, и об обязательных средствах индивидуальной защиты.

Андрей Михайлович Вовк: «Главное оправдать ожидания наших потребителей».

По завершению официальной части гости осмотрели экспозиции, оценили новейшие селекционные достижения.

Упадет в землю зернышко в нужный срок

Увиденное на опытных делянках не может не восхищать. Только вдумайтесь в эти цифры: 480 сортов зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Есть от чего разбежаться глазам: пшеница рожь, горох, фасоль, чечевица, гречиха… Моими гидами стали ученые мужи из федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур – два Сергея – Гуринович и Кирюхин. Сергей Олегович и Сергей Викторович активные популяризаторы сои. Научная группа, в которую они входят, занимается созданием и продвижением на внешнем и внутреннем рынке конкурентоспособных и высокоэффективных современных сортов этой уникальной культуры.

Но чтобы зернышко, упавшее в землю дало хорошие всходы, усилий одних ученых мало. Нужны и добрые руки сельхозпроизводителей, и хорошее «питание» для растений.

По мнению губернатора Орловской области, удобрения имеют важное значение в сельскохозяйственной отрасли. В регионе активно применяют новые формы работы с производителями и поставщиками минеральных удобрений. В частности, в прошлом году сеть «ФосАгро-Регион» увеличила поставки высококачественных фосфорсодержащих удобрений в область на 30%, а в этом году – ещё на 10%. Андрей Евгеньевич надеется, что и в дальнейшем плодотворное сотрудничество с этой компанией продолжится. Орловская область готова предоставить свои площадки для обсуждения актуальных вопросов по развитию всего агропромышленного комплекса.

Осмотр высокими гостями экспозиции выставки компании

В этом году группа «ФосАгро» отмечает свое 20-летие. Вся история ФосАгро неразрывно связана с Орловщиной – именно здесь была основана первая региональная компания, которая позже легла в основу сети «ФосАгро-Регион» - крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений: и по региональному охвату, и по объему поставкам продукции российскому АПК. Её руководитель Андрей Вовк отметил, что область по-прежнему занимает флагманские позиции в сфере внедрения сельскохозяйственных инноваций. Именно здесь были впервые опробованы и внедрены в практику новейшие марки минеральных удобрений ФосАгро, составившие основу развития высокорентабельного сельхозпроизводства. Он подчеркнул, что сегодня, при поддержке губернатора, сельское хозяйство остается одной из основ экономического процветания региона.

По трудам и награда

50-60 центнеров урожая с гектара.

- Раньше за такое Героя труда давали, а сейчас к этим цифрам относятся довольно спокойно. Уверен, что и впредь агропромышленный комплекс Орловской области будет идти вперёд семимильными шагами», - отметил Леонид Музалевский.

Аграрии, с которыми мне довелось пообщаться, героями себя не считают. Глава крестьянского фермерского хозяйства Игорь Карпухин из поселка Красная Заря был третьим в районе, кто в 1989 году решил самостоятельно работать в сельскохозяйственной отрасли. Занимается зерновыми. Средняя урожайность – 45 центнеров с гектара, в прошлом году собрали по 52 ц с га.

Игорь Быковский в этом бизнесе тоже не новичок (с 1993 года). Выращивает зерновые, крупяные и бобовые культуры. Его коллеги из КФХ «Маяк» - отец и сын Кружковы - также не один год растят на своих полях сельскохозяйственные культуры. Не сговариваясь, сошлись во мнении: мало любить землю, на которой ты работаешь, все надо делать по науке. Вовремя вносить семена, вовремя удобрять, выбирая под каждую культуру индивидуальную подкормку. «Земля-кормилица награждает тех, кто к ней относится с любовью и должным почтением. Сколько взял от земли, столько должен внести, чтобы восполнить плодородный слой», - считает Михаил Александрович.

- В арсенале ФосАгро - более 50 марок минеральных удобрений, в том числе инновационные минеральные комплексы, применение которых способствует формированию здоровых растений с высокой продуктивностью и хорошими показателями качества продукции, - говорит директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов. - Спрос на них у орловских фермеров растёт с каждым годом. По оценкам экспертов, их применение может повысить урожайность зерновых в среднем на 15%.

И мои собеседники эти оценки экспертов подтверждают на практике. На мой вопрос, все же почему из всех фирм фермеры выбирают именно эту, мне ответили, что удобрения ФосАгро - качественные и эко эффективные. Соответствующие всем требованиям ГОСТ к минеральным удобрениям с улучшенными характеристиками, они призваны улучшать почву. Сделаем акцент на слове – улучшать.

Поясним для не профессионалов: азот, фосфор и калий – это составляющие питания растений. Для полноценного роста важен правильный баланс элементов питания. В противном случае при избытке одного и недостатке другого элемента получение высокой урожайности просто невозможно. При выборе системы удобрений следует учитывать эффекты синергии при совместном внесении минеральных удобрений. Помимо этого, важна доступность питательных элементов и количество влаги. Для достижения максимального результата для каждого растения и почвы необходимо правильно подбирать удобрения и вносить их в нужные сроки.

И еще один вопрос, на сей раз к руководству компании: а что делать начинающим фермерам, которым так легко потеряться в обилии информации и, что скрывать, «попасть в сети» дилетантов?

Мне ответили: компания проводит агросеминары, на которых «ФосАгро-Орел» учит технологов – и начинающих, и опытных – рационально использовать минеральные удобрения для получения высоких, качественных и рентабельных урожаев.

Что в планах

ФосАгро есть чем порадовать сельхозпроизводителей. Последние несколько лет орловские аграрии совместно с агрономами «ФосАгро-Орел» испытывают на полях применение комплексных удобрений с микроэлементами: с бором, с цинком. Большие надежды возлагают здесь и на новые разработки, такие как сульфат аммония. Производимый из химически чистого сырья и по своим гранулометрическим свойствам этот продукт имеет все шансы стать фаворитом среди азотных удобрений.

- Главное – оправдать ожидания наших потребителей. Мы будем стремиться к выполнению всех планов, намеченных нами совместно с орловским АПК: и с точки зрения объемов, и с точки зрения технологий, - подытожил Андрей Вовк.

Александра Черных.