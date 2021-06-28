Избирательные кампания началась Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области началась подготовка к сентябрьским выборам 2021 года. Единый день голосования, когда состоятся выборы в Государственную Думу РФ, а также в органы местного самоуправления, назначен на 19 сентября. Однако проголосовать орловцы смогут в течение трех дней: 17, 18 и 19 числа. И федеральная, и региональная избирательные кампании уже начались в области.

Об этом сообщила Лилия Пиняева, председатель избиркома Орловской области, на заседании комиссии 25 июня. Так как орловцы, по решению ЦИК, смогут отдать свой голос в течение трех дней, предварительного голосования на местных выборах проводиться не будет. Для жителей отдаленных населенных пунктов организуют возможность проголосовать 17 и 18 сентября.

Депутатов в Госдуму орловцы будут выбирать, также, в течение трех дней. В это же время жители региона изберут и региональный парламент нового состава, пройдут местные выборы. Всего в Орловской области запланировано 229 выборов. Свой голос сможет отдать почти 619 тысяч человек: именно такое число избирателей зарегистрировано в регионе на 1 января 2021 года.

Сейчас продолжается этап выдвижения кандидатов.

- 17 территориальных комиссий будут принимать документы для выдвижения от кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам до 26 июля, а документы для регистрации до 4 августа, - рассказала о выборах в Облсовет Лилия Пиняева.

В этом году и избирательная кампания, и сами выборы будут проходить с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию. Всех участников голосования обеспечат масками, перчатками, предложат обработать руки дезинфицирующим средством.

В выборах в Государственную Думу будет участвовать губернатор Орловской области Андрей Клычков. Сам глава региона неоднократно отмечал, что покидать область не собирается.