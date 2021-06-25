В ночное с героями Тургенева: в Спасском-Лутовиново состоялась премьера уникального спектакля

Вместо зрительного зала - поляна у ночного костра, вместо такси - лошади Фото: Ольга СУПОНЕВА

Перенестись в XIX век, проникнуться духом Орловщины тургеневских времен и самому стать героем произведений великого классика каждый желающий скоро сможет в Спасском-Лутовиново. В усадьбе состоялась премьера иммерсивного спектакля «В ночное с героями Тургенева», созданного по мотивам «Записок охотника». Вместо зрительного зала – поляна у ночного костра, вместо бутербродов в буфете – печеная картошка и чай на травах, а такси до места представления заменят лошади. Совсем скоро поучаствовать в поистине уникальном действе сможет любой желающий, а пока читайте репортаж «Комсомолки» с закрытого показа спектакля.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БЕЖИН ЛУГ

Приключения у гостей Спасского-Лутовиново начинаются еще до начала просмотра постановки. До импровизированного зрительного зала театралов отвезут на лошадях: кого в карете, кого в телеге, а кто и оседлать коня может. Конюхи знакомят гостей с лошадьми, рассказывают, как правильно запрячь животное, проводят инструктаж, а дальше – на коня и в путь.

В импровизированном зрительном зале гостей уже ждут. У ночного огня неспешно течет разговор, закипает вода в котелке. Как будто от конюшни ты отъехал не на несколько сот метров, а не десятилетия назад во времени.

- Мы задумали этот проект еще в 2019 году, концепцию представляли Минкульту, и с тех пор проделана большая работа. Нужно было продумать все до мелочей, начиная от написания сценария, заканчивая костюмами. Например, лапти у ребят настоящие. Специально искали умельца, который сплетет их для спектакля, нашли в Брянской области, - рассказал «КП» Сергей Ступин, директор музея-заповедника Спасское-Лутовиново.

Герои Тургенева как-будто сошли с книжных страниц Фото: Ольга СУПОНЕВА

А дальше самое интересное. Кто из нас в детстве не любил ночных страшилок? От жутковатых историй дух захватывает и по спине бегут мурашки. Вот и герои спектакля «В ночное с героями Тургенева», крестьянские мальчишки из рассказа «Бежин луг» не прочь поделиться друг с другом страшными историями. Ночь у ребятни впереди долгая, ведь они вышли в ночное стеречь лошадей. И эти волшебные ночные минуты с тургеневскими персонажами скоротают гости Спасского.

КОГДА ИСТОРИИ ОЖИВАЮТ

Иммерсивный спектакль подразумевает под собой взаимодействие артистов и зрителя, и в новой постановке оно налажено на все сто процентов.

Гостей встречает Ермолай – спутник самого Ивана Сергеевича на охоте. Впрочем, в этот вечер зрителю доведется повидаться и с Туманом, героем произведения «Малиновая вода», Сучком из рассказа «Льгов», услышать истории про Хоря и Калиныча. Объединил истории и написал сценарий спектакля Константин Андреев, поставила его режиссер Нелли Галченко. Кстати, артисты - это сотрудники музея и их дети. Все родом с орловской земли, в том числе из самого Спасского-Лутовиново.

Невероятный антураж ночного представления подкрепляют исторические костюмы и удаленность от цивилизации. Так и кажется, что где-то в темноте раздастся выстрел ружья самого барина, Тургенева, так и кажется: вот-вот он появится у огня. Но сохраним интригу и не будем пересказывать сюжет, ведь в «Ночном» надо поучаствовать самому, никакие описания не передадут ощущений, которые испытываешь на поляне у костра, на родине великого классика.

Первый показ спектакля увидели журналисты и представители театрального сообщества, но уже в скором времени любой желающий сможет перенестись в невероятный мир классической литературы.