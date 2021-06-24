Билайн в 1,5 раза ускорил мобильный интернет в Орловской области

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Как сообщила пресс-служба Билайн, технические специалисты компании запустили режим агрегации частот, благодаря которому абоненты могут использовать одновременно два диапазона сети LTE (4G). За счет этого скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза по сравнению с маем 2020 года. *

«Мы расширили пропускную способность каналов связи и увеличили скорость мобильного интернета, - заявил директор Орловского отделения Билайн Сергей Тизанов. - По сути можно говорить о запуске в регионе на нашей сети поддержки LTE-Advanced (4G+). Это улучшенное четвертое поколение мобильной связи. На скорости 4G+ абоненты могут смотреть видео в высоком качестве, быстро загружать большие массивы информации. Мы продолжим развивать сеть LTE (4G), обеспечивающую скоростной мобильный интернет, для того, чтобы клиенты Билайн могли в комфортном режиме пользоваться всеми мобильными сервисами. В ближайшее время планируется очередной этап улучшений (рефарминг частот), чтобы скорость мобильного интернета стала еще выше».

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом», на устройствах, поддерживающих LTE-Advanced.