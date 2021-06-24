Проект «Родные люди» завершается в Орле

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Организатором проекта является НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области и творческой студии «Архи-студия для детей и взрослых».

Проект “Родные люди” направлен на создание комфортной среды для формирования диалога между представителями старшего поколения (дедушки и бабушки) и младшего (внуки и внучки) в семье в результате совместного творческого процесса, позволяющего сблизить участников и найти общие интересы. Проект способствует достижению взаимопонимания и согласия между целевыми группами, формированию толерантности и снижению социальной напряженности.

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«Взаимодействие поколений - это проблема, которая не теряет своей актуальности и в наше время. В условиях кардинальных изменений в современной социальной жизни нашей страны, в связи с изменением демографической ситуации в России и иерархии ценностей молодого поколения, вопрос затруднения общения, взаимодействия пожилых людей и подрастающего поколения становится очень острым. И это касается не только общества, недостаток в общении существует и между представителями поколений в пределах семьи» - говорит Сергей Кутенев, председатель попечительского совета «Социально-Культурного фонда развития и инновации».

Данный проект помог создать условия для общения и взаимодействия между людьми старшего поколения и их внуками, путем совместной образовательно-развивающей деятельности, способствующей укреплению межпоколенческих отношений. А также получение нового опыты способствующего развитию воображения и фантазии, раскрытию творческого потенциала и самореализации старшего поколения.

Сокращение расстояния между поколениями, формирование в детском возрасте уважения и интереса к пожилым людям, сохранение преемственности поколений.

На сегодняшний день закончилась серия мастер-классов, в которых приняло участие 60 представителей старшего поколения (дедушки и бабушки) и 60 детей-представителей младшего поколения (внуки и внучки).

Торжественное закрытие проекта намечено на 8 июля - День любви, семь и верности.

Поддержка мероприятия осуществлена в рамках конкурса социально-значимых просветительских проектов для пожилых людей "Серебряный возраст".

НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» выражает благодарность за поддержку проекта: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в лице Гаврилиной Ирины Александровны и творческую студию "Архи-студия для детей и взрослых" в лице Шалаевой Татьяны Владимировны.