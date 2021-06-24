Агромашина, которая отвечает высоким требованиям - TORUM 750

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Качество, производительность и сервисное обслуживание - вот главные составляющие, которые определяют выбор потенциального покупателя при покупке новой сельскохозяйственной машины. В этом вопросе на помощь аграриям Черноземья приходит официальный дилер мирового производителя агромашин Ростсельмаш - компания «Агропромсервис», которая давно зарекомендовала себя надежным партнером земледельцев и является основным поставщиком популярных сельхозмашин на территории Орловской и Курской областей.

По отзывам фермеров, техника компании Ростсельмаш отвечает современным требованиям эффективности, производительности и качества, а для удобства выбора подходящей хозяйству модели организовываются демонстрационные показы агромашин в полях. Большим спросом пользуются надежные и мощные тракторы, прицепные и самоходные опрыскиватели, зерно- и кормоуборочные комбайны.

Особое внимание руководители успешных хозяйств уделяют флагманской модели Ростсельмаш - зерноуборочному комбайну с роторной системой обмолота TORUM 750. В нем удивительным образом сочетаются высокая производительность и экономичность. Что немаловажно, комбайн лучше аналогов показывает себя на недостаточно сухих фонах.

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- В нашем хозяйстве работают шесть комбайнов TORUM 750. В первую очередь нравится качество. Хорошая сборка, высокая производительность. Такой роторный комбайн для уборки кукурузы, сои просто необходим в хозяйстве. - рассказывает директор ООО «Дружба» Юрий Алексеевич Коротченков, Дмитровский район Орловской области.

Высокая продуктивность TORUM 750 начинается с технологии Feed & Boost, реализованной в битерной наклонной камере. Этот агрегат на 20% производительнее и на 15% экономичнее транспортерного именно в сложных условиях - на неравномерных или засоренных фонах. Битеры разравнивают сжатую массу и ускоряют поток, равномерно загружая молотилку. Впрочем, можно заказать машину с усиленной транспортерной наклонной камерой, в которой предусмотрена функция регулировки угла атаки жатки.

Грузоподъемность камеры позволяет агрегатировать комбайн с зерновыми жатками до 9 м шириной или 12-рядковыми адаптерами для пропашных культур. За счет единого гидроразъема время подключения жаток занимает считаные минуты.

Безусловно, сегодня TORUM 750 незаменим в хозяйстве. Эффективная, экономичная, неприхотливая агромашина.

В одном из лучших сельхозпредприятий Орловской области, которое находится в Ливенском районе, АО «Племенной завод им. А.С. Георгиевского», применяют в работе агромашины производства Ростсельмаш. Генеральный директор Александр Михайлович Алдобаев считает, что они отвечают современным требованиям времени и выбирает для своего хозяйства мощную агротехнику. Хозяйство уже давно сотрудничает с известным производителем и его офи-циальным дилером:

- Отдельно хочу поблагодарить сотрудников компании «Агропромсервис», - делится впечатлениями о сервисной службе мирового производителя Александр Михайлович.- Они создали лучший, по моему мнению, сервисный центр. В результате у нас нет простоев техники. Для сельхозпроизводителя в уборочную страду дорог каждый час. Высокое качество продукции Ростсельмаш и своевременное обслуживание - это слагаемые нашего успеха.

Визитная карточка комбайна

Уникальный ротор с вращающейся декой и гидромеханическим приводом (Advanced Rotor System) - визитная карточка комбайнов TORUM. Вращение деки обеспечивает использование всей ее площади (5,4 м2), а двойной ряд молотильных секций из трех частей - тройной обмолот за один оборот ротора. Зона обмолота и сепарации составляет 3600, в этом МСУ нет мертвых зон, узел самоочищается во время работы. Привод ротора - с бесступенчатой регулировкой скорости, осуществляется через планетарный вариатор с гидроуправлением. Не требуется дополнительная регулировка деки: молотильный зазор для всех зерновых колосовых культур устанавливается в пределах 16 - 25 мм вне зависимости от условий уборки.

После МСУ ворох проходит систему очистки площадью 5,2 м2. Немногочисленные необмолоченные колоски отправляются в автономное домолачивающее роторное устройство, а чистое зерно - в бункер емкостью 10 500 л.

Немаловажной особенностью модели TORUM 750 является выгрузной шнек, который выносится на угол в 1050. Его длина 5,7 м и высота выгрузки более 5 м обеспечивают безопасную выгрузку в любой транспорт даже при агрегатировании комбайна с 11-метровой жаткой. Опустошение бункера занимает рекордные две минуты. Во время выгрузки привод МСУ можно отключать для экономии топлива.

Комбайн комплектуют двигателем с номинальной мощностью 440 л. с. Мотор экономичный, а за счет оптимального энергопотребления агрегатов и бака емкостью 850 л машина может использоваться без дозаправки длительное время, не останавливая работу в поле.

По умолчанию комбайн TORUM 750 предлагается с колесным приводом. При необходимости можно выбрать машину с полным приводом, а также приобрести сменный полугусеничный ход для работы на грунте с низкой несущей способностью.

В помощь механизатору

На комбайн TORUM 750 производитель устанавливает кабину Comfort Cab II с системой подвески и с широкой базовой комплектацией: климат-системой, высокой шумо- и пылеизоляцией, пневмоподвеской кресла оператора и дополнительным креслом. Для охлаждения напитков предлагается холодильный отсек. В работе механизатору помогают информационно-голосовая система Adviser III и система удаленного мониторинга РСМ Агротроник.

Бортовой компьютер отслеживает десятки параметров работы сельхозмашины, а благодаря возможностям РСМ Агротроник инженер или агроном могут быть в курсе текущего состояния работы в поле и своевременно дать рекомендации механизатору в случае необходимости. Комбайн оснащен пневмосистемой с большим 100 л ресивером. Провести ЕТО, подкачать шины, очистить узлы возможно без машины технической поддержки.

Дополнительно модель TORUM 750 можно дооснастить несколькими системами: автовождения, картографирования влажности и урожайности, автоматической централизованной смазки, видеоконтроля зоны выгрузки.

В технике, которую сегодня предлагает сельхозпроизводителям Ростсельмаш, заложены новейшие технологические решения собственных разработок. Ее преимущества позволяют усовершенствовать процесс производства, облегчить труд земледельцев, что способствует выходу хозяйств на более высокий уровень развития и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Валентина Васильева.