Жители поселка Нарышкино в Орловской области жалуются на мусорный полигон

Фото: пресс-служба партии "Родина"

Он подчеркнул, что память о подвиге предков нужно передавать следующим поколениям.

«Мы – наследники великой Победы и должны рассказывать детям, внукам, правнукам об ужасах военных лет. В школах необходимо на обязательной основе ввести уроки начальной военной подготовки, а также патриотического воспитания. Важно, чтобы молодые люди помогали ветеранам, помнили памятные даты, посещали военные мемориалы», - заявил Журавлев.

Помимо этого, парламентарий обратил внимание, что необходимо на государственном уровне поддерживать «детей войны», обеспечив их необходимым набором льгот. По его словам, это «общероссийская необходимость».

Но главной проблемой, привлекшей внимание депутата, стало бедственное положение мусоросортировочного комплекса «ЭкоСити». По словам руководителя компании Юрия Парахина, местные власти намеренно препятствуют работе предприятия.

«В 2019 году компания переработала 205 тысяч тонн, а с населения власти взымают за переработку около 300 тысяч, но таких объемов нет. И предприятие еще обвинили в том, что не перерабатываем нужное количество, хотели оштрафовать, но суд мы выиграли. Считаю, ищут причину, чтобы нас наказать штрафом, и создают искусственно в регионе

мусорный коллапс», - пожаловался бизнесмен. Глава «Родины» заверил его, что изучит предоставленные документы и разберется в ситуации.

Проблемы с экологией наблюдаются в поселке Нарышкино, где местные жители пожаловались Журавлеву на расположенный рядом мусорный полигон. Житель поселка Алексей Дзюба рассказал депутату, что местные чиновники на проблему не реагируют, а на все обращения граждан реагируют «отписками».

«То, что к нам приехал депутат Госдумы вселяет надежду, что мы победим. Спасибо, что вникаете в наши проблемы и стремитесь решить их», - сказал он.