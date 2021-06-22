«Ели хлеб из лебеды и прятались от гула самолетов под стол»: орловчанки поделись воспоминаниями о военном детстве

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

22 июня 2021 года отмечается скорбная дата – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В этот день мы публикуем воспоминания тех, кого страшное время застало совсем беззащитной ребятней: воспоминаниями с «Комсомолкой» поделились дети войны.

ПОМОГАЛИ ДРУГ ДРУГУ, ТАК И ВЫЖИЛИ

Нину Макухину, старшего прокурора в отставке, война застала маленькой девочке. Ей не было еще шести лет, когда над городом послышался рев вражеских самолетов. Со своей семьей Нина жила в городе Сухуми, хотя прошло много лет, она до сих пор помнит бомбежки и как пряталась под стол во время авианалетов.

- Хотя немцев «живьем» я не видела, но день, когда вражеские самолеты бомбили город и особенно морской порт (это как раз где мы жили), я помню хорошо. Это так страшно было! Видела, как самолеты с крестами на крыльях бомбили пароходы, стоящие на рейде с беженцами. Вода поднималась столбами, и потом видны были отчетливо обломки пароходов. Слышны были крики и вопли людей, барахтающихся в воде, а вокруг плавали чемоданы и вещи. В испуге я только плакала, прижимая собаку к себе, и все время звала маму, которая была на работе и смогла домой вырваться только к вечеру, - рассказывает о войне Нина Трофимовна Макухина.

Тяготы военного детства заключались не только в постоянном страхе. Еще один всадник апокалипсиса войны – голод. О сладостях ребятня в то время и мечтать не могла, за счастье был кусок хлеба. У детей, которые жили на морском побережье, было свое лакомство: сало дельфинов.

- Когда дельфины попадали под винты кораблей, их вытаскивали на причал, разделывали, и, если выпадало счастье заполучить кусок, ели. Это была такая радость! Сало жарили и ели. У меня рукава пальтишка были засалены и блестели, как зеркало, - вспоминает орловчанка.

Из «деликатесов» военного времени – кукурузный суп. Нина с сестрой матери помогали собирать зерна кукурузы в конторе, занимающейся заготовкой зерна. Охрана разрешала: про голод люди в то время знали не понаслышке. А еще детей подкармливали моряки, делились своим пайком с малышней, приходившей в порт. Вообще, по воспоминаниям женщины, в то время все друг другу помогали.

- Какое-то время мы жили в деревне, недалеко от города, несколько семей в одной комнате. И, поскольку спичек не было, то от дома к дому старшие носили горящие древесные угли и так поддерживали огонь в доме. Люди были разных национальностей: русские, грузины, армяне, греки, но жили все очень дружно, помогали друг другу, поддерживали, как могли. И это помогало выжить, - говорит Нина Трофимовна.

В ЗАХВАЧЕННОМ ПОСЕЛКЕ

Светлана Дубровская, старший помощник прокурора Орловской области в отставке, родилась 9 апреля 1941 года, за полтора месяца до начала войны. Всю жуть военного времени она, будучи совсем малышкой, не запомнила. Но однако в память хорошо сохранились рассказы родных о войне, о жизни в оккупированном немцами поселке. Да и детство в послевоенные времена сладким назвать нельзя.

Семья Светланы жила в Свердовском районе, когда на орловскую землю пришел враг. Отец, милиционер, служил в тылу врага. А маленькая Света осталась с матерью в поселке Плугазем, который захватили фашисты. В оккупации оставался он до самого освобождения Орловщины.

- О жизни во время немецкой оккупации я знаю только со слов родственников. Рассказывали, что немцы угощали нас, детей, конфетами. Когда наша армия освобождала поселок, все жители поселка прятались в подвале моего деда, отца мамы, так как его дом был крайним и у него был хороший подвал. При взрыве снарядов моя бабушка накрывала меня собой, чтобы сохранить мне жизнь, - делится Светлана Ивановна Дубровская воспоминаниями.

Следы война оставила на долгие годы. Прямо напротив дома дедушки Светланы Ивановны находилось братское захоронение, а весь поселок оказался испещрен окопами. Позднее на этом месте создали мемориал.

Война больно ударила по семье орловчанки.

- Мой отец был немцами схвачен и в качестве рабочей силы был увезен в Германию, где работал на одной из шахт. После окончания войны нас посетил односельчанин, который находился в Германии, в лагере, рассказав, что видел отца на шахте. Но в какой-то момент там произошла авария, больше об отце ничего не было слышно, как я не пыталась узнать, - говорит женщина.

А детские годы послевоенного времени характеризует Светлана Ивановна двумя словами: голодные и холодные. В поселке совсем не осталось мужчин, все легло на хрупкие женские плечи. Приходилось туго. При этом на селе даже не было электричества, освещение давали керосиновые лампы. Да и со съестными припасами дела обстояли плохо, ели что придется.

- Мы не умерли от голода, так как с ранней весны и до поздней осени «паслись» в лесах, полях, лугах, где собирали грибы, ягоды, щавель и другую зелень. А весной собирали в огородах мерзлую картошку, потом из нее получали крахмал, пекли лепешки. Хлеб, который выпекал каждый сам для себя в русских печах, состоял, в основном, из лебеды с примесью густой массы, так называемой барды - осадки при производстве спирта. Спиртзавод находился в поселке, расположенном в 7 километрах от нашего дома, - рассказывает Светлана Ивановна. Дети в ту пору не мечтали о конфетах и пряниках, за счастье был кусок настоящего хлеба, который привозили на село из районного центра Змиевки. В магазин детвора бегала как на выставку – смотреть на свежеиспеченные буханки хлеба.

- Мы просто не знали другой жизни, и нас устраивало все, радовались всему, общению друг с другом…потому что были детьми, - говорит Светлана Дубровская.