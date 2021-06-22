Игорь Артамонов провел совещание со строителями Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Развитие строительной отрасли обсуждалось на совещании в администрации Липецкой области, которое провёл глава региона Игорь Артамонов. В диалоге приняли участие руководители строительных компаний и главы муниципалитетов.

«Мы рассчитываем на открытый диалог, – сказал Игорь Артамонов, открывая совещание. – Мы определили приоритеты в развитии строительной отрасли региона и ждём от вас обратную связь».

Как сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов, в 2021 году в Липецкой области планируется ввести 1,222 млн квадратных метров жилья. Основной потенциал жилищного строительства приходится на Липецк. Руководитель региона рекомендовал строителям обратить внимание на муниципалитеты. Во многих готовятся проекты по застройке территорий. К примеру, только в этом году в Ельце планируют ввести свыше 45,5 тысяч квадратных метров жилья, 45 тысяч квадратных метров в Лебедяни и около 135 тысяч – в Липецком районе.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В регионе сформирован Атлас перспективных территорий жилищного строительства. Сегодня площадки были представлены потенциальным застройщикам.

«Мы прилагаем большие усилия для развития сельских территорий, и жилищное строительство играет здесь большую роль. Во многих районах, где развивается промышленность, и создаются рабочие места, требуется жильё. Мы планируем активно строить дома в муниципалитетах и надеемся на продуктивное сотрудничество с вами», – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к застройщикам.

Также были представлены территории для комплексного развития в Липецке. Всего семь участков, где планируется реновация. Глава региона подчеркнул, что область заинтересована в возведении качественного жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Кроме того, застройщикам рассказали о мерах поддержки, которые действуют в регионе, о федеральных программах и возможности применения механизмов инфраструктурных облигаций и инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Регион готов вас поддерживать, но нам нужно качественное современное жильё, интересны ваши планы по использованию современных материалов и технологий. Также рассчитываем совместно с вами пересмотреть систему подготовки кадров для строительной отрасли, чтобы мы выпускали востребованных специалистов, которые обязательно будут трудоустроены», – подытожил Игорь Артамонов.