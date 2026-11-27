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Эксперты отметили проект «Найм без границ», направленный на развитие разновозрастных команд и создание равных возможностей для профессиональной реализации.

T2 победил в номинации «Лучший корпоративный HR-бренд» международной коммуникационной премии Eventiada Awards, представив свой опыт привлечения и развития сотрудников разных поколений. Оператор также стал победителем Национальной премии «Бренд года в России 2026» в специальной номинации «HR-бренд».

Проект «Найм без границ» стартовал в дистанционном сервисе T2 в ответ на кадровый дефицит и изменения на рынке труда. Компания стремилась не только расширить круг потенциальных кандидатов, но и привлечь внимание профессионального сообщества к проблеме эйджизма, которая мешает работодателям замечать талантливых специалистов. В рамках проекта T2 открыл возможности для трудоустройства подростков от 16 лет и запустил инициативу «Алмазики» для привлечения кандидатов в возрасте 50 лет и старше.

T2 внедрил систему межпоколенческого наставничества: молодые коллеги помогают специалистам старшего возраста осваивать цифровые инструменты и рабочие процессы. Для руководителей оператор разработал программу «От 0 до 100» по управлению разновозрастными командами, обучение по которой прошли 95% тимлидов. Подход, апробированный в контактных центрах Ростова-на-Дону, Челябинска, Саранска и Иркутска, компания масштабировала на другие аудитории – подростков от 16 лет, молодых родителей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация проекта позволила T2 укомплектовать штат контактных центров на 100% в январе 2026 года, сократить срок закрытия вакансий с семи до четырех дней и снизить текучесть персонала с 48% до 36%. Доля сотрудников в возрасте 50 лет и старше выросла в четыре раза и достигла 15% команды первой линии дистанционного сервиса. Индекс готовности рекомендовать T2 в качестве работодателя (eNPS) среди специалистов этой возрастной группы достиг максимального значения, а уровень вовлеченности сотрудников дистанционного сервиса составил 97,2%.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

«Предвзятость из-за возраста – искусственный барьер. Кандидаты не должны сталкиваться с подобным фильтром при трудоустройстве. В первую очередь бизнес должен оценивать компетенции человека, его профессиональные достижения и стремление к развитию. Именно такого подхода мы придерживаемся в T2. Мы видим, насколько гармонично сотрудники разных поколений взаимодействуют друг с другом. Во многом это результат той рабочей среды, которую мы создаем каждый день. Культура открытости, уважение к каждому, готовность делиться знаниями и поддерживать коллег – все это часть ДНК нашего бренда. В такой среде различия между поколениями становятся источником новых идей и преимуществом для бизнеса».

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