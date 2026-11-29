Копирайт фото: пресс-служба «Росатома»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что экологические проекты госкорпорации позволяют возвращать в производство химические элементы и материалы, прошедшие переработку. Часть вторичных материалов используется при строительстве на площадках объектов самой компании.

Алексей Лихачев считает замкнутый цикл одним из факторов, благодаря которым Россия смогла укрепить свои позиции в атомной энергетике. На фоне сокращения активности ряда зарубежных участников рынка после аварии на АЭС «Фукусима-1» российская отрасль продолжала развивать технологии. В числе направлений, важных для ее лидерства, глава госкорпорации называет замкнутый топливный цикл и разработки четвертого поколения.

Опыт применения принципов замкнутого цикла в экологических проектах актуален и для сферы накопления энергии. Здесь корпорация развивает подход, при котором учитывается весь жизненный цикл литийионных батарей.

«С такой же темой мы сейчас идем в накопление энергии, потому что замкнутый цикл — от добычи лития до утилизации литийионных батарей — и выстраивает здесь абсолютно замкнутую экономику», – рассказал Алексей Лихачев.

Еще одно направление работы корпорации – радиофармацевтика. На 2026 год, по словам Лихачева, было намечено начало работы первой очереди производства радиофармпрепаратов в Обнинске в промышленном режиме.

В дальнейшем глава госкорпорации видит перспективу в развитии цифровых платформ с искусственным интеллектом и экосистем, как следующего этапа после отдельных промышленных проектов. Их результативность он связывает прежде всего с изменением качества жизни людей к лучшему.

Татьяна Юрьева