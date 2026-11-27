Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Парламентарии Белгородчины расширили меры поддержки семей участников специальной военной операции. Как пояснил спикер заксобрания области Юрий Клепиков, речь идет о решении жилищного вопроса.

В частности, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы является одним из оснований признания граждан нуждающимися в жилье, предоставляемом по договорам соцнайма. Однако размер общей площади жилого помещения, приходящегося на одного члена семьи, напрямую зависит от количества людей, в нем проживающих. Поэтому убытие одного из них (например, вследствие переезда или смерти) влечет увеличение указанного размера общей площади. И, зачастую, утрату остальными членами семьи основания состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также права на получение жилого помещения по договору социального найма.

Такого права могут лишиться и семьи погибших участников спецоперации.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Юрий Николаевич разъясняет принятые законодательные изменения: члены семьи погибшего не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях из-за уменьшения числа проживающих людей, если причиной этого стала гибель бойца.

Законопроект закрепляет следующее: члены семьи лица, погибшего (умершего) вследствие выполнения задач в ходе специальной военной операции и (или) выполнения им задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещений, если обстоятельства, влекущие утрату оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, возникли вследствие гибели (смерти) указанного лица.