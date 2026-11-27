Копирайт фото: Корпоративная Академия Росатома

Алексей Лихачев сообщил о готовности «Росатома» предложить Брунею малую атомную станцию в плавучем исполнении. Возможная конфигурация – два реактора по 55 МВт. Дальнейшие шаги зависят от заинтересованности брунейской стороны.

«В этом году было несколько контактов на межминистерских уровнях, и на уровне межмидовских консультаций, соответственно, брунейцы проявили интерес к атомной энергетике в целом. Понятно, что мы изучили энергосистему, и понимая ее сегодняшние параметры, речь может идти в конечном итоге о малых станциях, причем в плавучем исполнении», – сказал Алексей Лихачев. Оценка плавучего формата опирается на параметры энергосистемы Брунея, которую специалисты корпорации изучили после контактов с партнерами.

Лихачев полагает, что тема может быть поднята на переговорах. Если у партнеров появится желание развивать такое сотрудничество, госкорпорация готова предложить не только техническое решение, но и последовательную подготовку к его реализации. В число возможных шагов глава корпорации включил работу с общественным мнением, развитие кадрового потенциала и создание государственной инфраструктуры для атомной отрасли.

По словам главы госкорпорации, Бруней остается единственной экономикой АТЭС, с которой госкорпорация пока не работает. Первый экспортный контракт на плавучие блоки она заключила с Индонезией в середине октября. В нем предусмотрены два ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт с реакторными установками семейства РИТМ. Для Брунея названы другие возможные параметры – два реактора по 55 МВт; дальнейший разговор зависит от интереса страны.

Татьяна Юрьева