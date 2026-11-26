Фото Евгения Ворошилова/Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев связал строительство МБИР с разработкой технологий атомной энергетики IV поколения. На той же площадке в Димитровграде приняли паровую турбину мощностью 50,5 МВт. Оборудование предназначено для машинного зала исследовательской установки ГНЦ НИИАР.

О будущем реактора Алексей Лихачев сказал: «Сегодня здесь создается многоцелевой быстрый исследовательский реактор — МБИР — уникальная энергетическая установка, которая даст толчок технологиям и станет полноценной лабораторией для развития атомной энергетики IV поколения». Он выделил несколько направлений работы: замыкание ядерного топливного цикла, многократное обращение топлива и материаловедение.

Лихачев говорил и о зарубежном интересе к проекту, который развивается как международный консорциум. Сооружение реактора включено в нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Эксперименты на МБИР должны расширить исследования двухкомпонентной ядерной энергетики, а их результаты — помочь обосновать безопасные установки нового поколения. Расчетный срок службы принятого агрегата составляет 50 лет.

Калужский турбинный завод начал проект в 2021 году; прежде он не выпускал для атомной отрасли турбин такой мощности. За основу взяли серию ПТ-40. Ее первую ступень переработали с учетом параметров пара МБИР, а последние ступени ротора оснастили защитой от влажнопаровой эрозии. Турбину комплектуют паровым конденсатором КП-3000 и подогревателями низкого давления. Поставлена и система вакуумирования с эжекторами. На каждом контрольном этапе специалисты института принимали результаты производства.

Татьяна Юрьева