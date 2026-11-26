Фото Алексея Печенкина/Копирайт фото: Российское общество «Знание»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев выразил уверенность, что в 2028 году об экологических угрозах для Байкала со стороны бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) можно будет забыть. На его площадке станцию очистки промышленных стоков сейчас готовят к испытаниям в реальных условиях.

Оборудование станции уже прошло предварительную проверку. Этот этап завершен, однако полноценные испытания пока впереди. Федеральный экологический оператор, предприятие «Росатома», занимается приведением территории бывшего комбината в безопасное состояние.

О выборе решений для БЦБК Алексей Лихачев говорил на Невском международном экологическом конгрессе: «После нескольких лет доработок, пилотных, опытных проектов выбрали технологии и сейчас их запускаем в работу». Глава госкорпорации обозначил 2027 год как рубеж выхода на целевое состояние, а свою оценку возможных угроз озеру связал с 2028 годом.

Работы на бывшем БЦБК обсуждали в Общественной палате РФ в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Промплощадка комбината в Иркутской области входит в число трех крупнейших и наиболее сложных объектов по приведению территорий в безопасное состояние.

Федеральный экологический оператор одновременно работает на двух других сложных объектах. На полигоне «Красный Бор» создана противофильтрационная завеса, настраивается инфраструктура для обезвреживания отходов и продолжается создание защитного экрана. На бывшей площадке «Усольехимпрома» демонтированы все аварийные здания; специалисты убирают подземные коммуникации и выравнивают рельеф.

Татьяна Юрьева