На предприятии «ЭкоСити» разработана концепция бесполигонного обращения с отходами

Экология давно перестала быть абстрактной темой для разговоров о будущем планеты. Раздельный сбор, переработка и снижение объемов захоронения – общемировой тренд, и Россия здесь не исключение. Но одно дело – стратегия на бумаге, и совсем другое – счета за вывоз мусора, которые каждый месяц получают жители Орловской области, где зарплаты, мягко говоря, не самые высокие в стране. Когда за услугу, которая и так ощутимо бьет по кошельку, приходится платить больше, а качество при этом оставляет желать лучшего, вопрос «за что» возникает сам собой.

ЦЕНА ВОПРОСА В ЦИФРАХ

По предварительным оценкам авторов коллективного обращения к президенту, излишние платежи за обращение с отходами в регионе могли составить до 3,5 миллиарда рублей за пять лет. Сумма оценочная, не установленная судом, но за ней – конкретные документы. Еще в 2020 году Орловский областной суд признал недействующими ключевые положения территориальной схемы 2019 года: расчетный объем образования твердых коммунальных отходов в 347 115,98 тонны в год, среднюю плотность 129 кг/м³ и нормативы накопления по массе. Апелляция оставила решение в силе. При этом фактически в 2024 году в регионе образовалось 208,6 тысячи тонн отходов – цифра, которая заметно расходится с тем, что закладывалось в схему и тарифы.

Как отмечают в Контрольно-счетной палате Орловской области, при расчете тарифа регионального оператора на 2024 год объемы обработки были перераспределены в пользу ООО «ЭкоПолис» за счет уменьшения потоков АО «ЭкоСити», а объемы захоронения – за счет ООО «Экостройсервис». Тариф для «ЭкоПолиса» на комплексную услугу «обработка и захоронение» установлен в размере 1 821,57 рубля за тонну – на 156 рублей дороже суммы самых дорогих отдельных тарифов на обработку и захоронение. В 2024 году это привело к росту незапланированных расходов регионального оператора на 25,1 млн рублей. Аудиторы также зафиксировали риск оплаты 102,6 миллиона рублей за услуги, которые фактически не оказаны: расхождение в учете 36,7 тыс. тонн отходов. Отдельного взвешивания вторичных ресурсов и остатков сортировки схемой не предусмотрено – отсюда и невозможность подтвердить достоверность данных.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Для орловцев эти цифры – не абстракция. Региональный оператор ежегодно получает десятки тысяч жалоб на несоблюдение графика вывоза: 30 525 обращений в 2023 году и 43 234 – в 2024-м. КСП установила: отдельные перевозчики в отдельные месяцы задействовали менее половины предусмотренной договорами спецтехники. Например, при заявленных 22 машинах на линию выходили 9. Результат – перенакопление отходов, захламленные площадки в черте города и рост расходов на транспортирование. При этом, по данным аудиторов, средняя стоимость сбора и транспортирования тонны отходов по договорам аренды техники составила 2 899 рублей против 2 017 рублей по итогам торгов – превышение на 29%. Так работает схема, в которой житель платит по тарифу, а качество услуги зависит от того, сколько машин выйдет на маршрут.

Времена меняются, но не меняется захламленность городских мусорных площадок.

КОМУ МЕШАЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД?

Особого внимания заслуживает ситуация с действующими мусоросортировочными мощностями. Пока одни объекты только готовятся к вводу, другие, уже работающие, вынуждены существовать в условиях искусственно сокращенных потоков. Показательный пример – АО «ЭкоСити»: современный мусоросортировочный комплекс недалеко от Орла, который по праву считается одним из передовых в регионе. Уникальность завода состоит во внедрении собственных разработок в технологию предприятия, а также создание уникальной концепции бесполигонного обращения с отходами, не имеющей аналогов. Предприятие не стоит на месте: внедряет новые технологии сортировки, модернизирует производство и продолжает работать даже тогда, когда по территориальной схеме ему причитается 8 тысяч кубометров отходов в год, а фактически привозят едва ли 6 тысяч Разница – это не только недозагруженные мощности, но и прямые экономические потери для производства, которое могло бы перерабатывать больше и качественнее.

При этом, по данным КСП, финансовое состояние «ЭкоПолиса», на который переориентированы потоки, вызывает вопросы: чистый убыток 163,8 миллиона рублей, непокрытый убыток 1,05 миллиарда рублей, обязательства 2,43 миллиарда рублей. Аудиторы прямо говорят о рисках утраты платежеспособности и угрозе устойчивости всей системы обращения с отходами. В ноябре 2024 года сам оператор сообщил, что объекты, прошедшие регистрацию в ГРОРО, заполнены на 100%. Это значит, что размещать остатки после обработки фактически негде.

Времена меняются, но не меняется захламленность городских мусорных площадок.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

История с территориальной схемой и тарифами – не про отдельную ошибку. Это про систему, в которой судебные решения 2020 года, казалось бы, должны были стать точкой отсчета для пересмотра расчетов. Но, судя по документам, вопросы к обоснованности платежей и достоверности учета остаются. В программе «Экономика замкнутого цикла», утвержденной в октябре 2026 года, целевая доля захоронения на 2026–2029 годы установлена на уровне 89,5% – выше фактически достигнутых 63,6%. Снижение до 50% запланировано только на 2030 год.

Для орловцев за этими процентами стоят вполне конкретные деньги и вполне конкретное качество жизни. И пока одни предприятия работают в полную силу, а другие – с недозагрузкой, платить за это приходится жителям региона. Судебные решения 2020 года, данные Контрольно-счетной палаты 2025 года и расхождения в учете, зафиксированные в документах, годами не приводили к пересмотру практики — и это само по себе требует объяснений. Когда акт, признанный судом недействующим, продолжает определять расчеты, а вопросы к достоверности учета остаются без внятных ответов, речь идет уже не об отдельной ошибке, а о системе, которая слишком долго оставалась вне должного контроля. Рано или поздно документы расставляют все по своим местам – и то, что эти обстоятельства вскрылись именно сейчас, спустя столько лет, подтверждает: независимая проверка давно назрела. Жители региона вправе наконец узнать, за что именно они платили все эти годы и насколько обоснованными были эти платежи. Вопрос только в том, сколько еще времени потребуется, чтобы ответы на эти вопросы перестали быть риторическими.

Елена Зябкина