Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Законодательной и исполнительной власти Белгородской области приходится работать в довольно жестких условиях: регион приграничный, находится на передовой, что ежедневно отражается на жизни людей, требуя оперативных и исключительно верных решений.

Осенью 2025 года был сформирован восьмой созыв Белгородской областной Думы. О важных решениях для поддержки приграничья, принятых обновленным составом в течение этого рабочего года, рассказывает Председатель регионального заксобрания Юрий Клепиков.

- Мы живем в непростой, но очень значимый исторический период, - подчеркивает он. - Ситуация требует от всех нас собранности и сплоченности: необходимо обеспечить безопасность граждан, сохранить социально-экономическую стабильность, продолжить устойчивое развитие нашей родины.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Депутаты решают эти задачи, в первую очередь, в рамках законотворческой деятельности. За прошедший год в этом направлении была проведена большая работа.

В центре внимания - благополучие белгородцев

Значительная часть законодательных инициатив была посвящена поддержке жителей региона. Так, например, оперативно определён особый временный порядок предоставления земельных участков и жилых помещений в период проведения СВО гражданам, получившим такие меры соцподдержки, как компенсации за утраченное жилье или жилье, которое стало непригодным в результате обстрелов. Другим законом регламентировано бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность женщинам, удостоенным звания «Мать – героиня». Кроме этого, многодетным семьям предоставлена возможность направить региональный маткапитал на приобретение генераторов.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Отдельным решением депутаты значительно расширили перечень целей для предоставления белгородцам материальной поддержки. Предусмотрена возможность использовать ее и для оплаты медицинской реабилитации детей, получивших ранения и травмы в результате обстрелов и террористических актов.

- Этот закон направлен на защиту фундаментальной ценности - здоровья детей, - подчеркивает Юрий Клепиков. - С февраля 2022 года от действий вооруженных формирований Украины пострадало более трехсот юных белгородцев.

Правовой ответ на современные вызовы

Сложные условия работы в прифронтовом регионе стали одним из факторов еще одного блока законодательного изменений.

Среди них — расширение перечня почетных званий области. В частности, парламентарии утвердили звания «Почетный энергетик Белгородской области», «Почетный работник газовой отрасли Белгородской области», «Почетный работник пожарной охраны Белгородской области» и другие. Юрий Клепиков вместе со своими коллегами уверен, что это позволит по достоинству оценить заслуги тех, кто с риском для жизни восстанавливает поврежденные объекты в приграничье.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Поддержка бизнеса – также в числе приоритетов. За прошедший год приняты законы, существенно снижающие налоговую ставку, а также освобождающие от уплаты налога на недвижимое имущество организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенного на территориях населенных пунктов и на земельных участках, на которых установлена угроза жизни и здоровью в связи с атаками со стороны ВСУ.

Вместе к Победе!

Безусловно, особое внимание уделяется поддержке защитников Родины и их близких. Это касается и получения бесплатной юридической помощи, и государственной социальной помощи на основании соцконтракта для участников спецоперации и членов их семей.

- Важная тема сегодня - трудоустройство ветеранов СВО, - подчеркивает спикер заксобрания региона. И отмечает принятый закон, устанавливающий в Белгородской области с 1 марта 2027 года квотирование рабочих мест для участников спецоперации в размере 1% от среднесписочной численности работников. Юрий Николаевич поделился, что депутаты единогласно поддержали инициативу Губернатора области Александра Шуваева, позволяющую бойцам быстрее найти место работы и способствующую их социальной адаптации.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

- Область сталкивается с серьезными испытаниями. Но вопреки всем сложностям наши земляки проявляют несгибаемую волю и стальной характер – по-настоящему преданных своей малой родине людей, - подчеркивает Председатель Белгородской областной Думы. - Мы продолжаем жить и развиваться: благоустраивать регион, создавать семьи, воспитывать детей и верить в нашу общую Победу. Вместе мы со всем справимся!