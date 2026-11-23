Фото Александра Подгорчука/Копирайт фото: ГК «Росатом».

Алексей Лихачев сообщил, что сооружение реакторного комплекса ИТЭР завершено на 85%. Глава «Росатома» рассказал о ходе международного проекта в связи с 20-летием организации ИТЭР. На 2034 год ожидаются первые экспериментальные результаты проекта.

«Вклад нашей страны в ИТЭР трудно переоценить», – подчеркнул Алексей Лихачев. В проекте участвуют научные центры и предприятия России, включая больше десятка ведущих организаций «Росатома». Для работы над установкой госкорпорация создала национальную кооперацию и восстановила в стране сверхпроводниковую промышленность.

На площадку доставили десятки километров российского сверхпроводника и магнитную катушку. По словам Лихачева, эта катушка стала крупнейшей сверхпроводниковой системой, когда-либо созданной в России. Российские участники также обеспечивают системы дополнительного нагрева плазмы и материалы для первой стенки реактора.

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что вопрос о выходе России из ИТЭР никогда не стоял, несмотря на политическую турбулентность. Исследования в области термоядерного синтеза в стране продолжались и в 1990-е годы; часть этих разработок пригодилась проекту.

В ближайшие месяцы для ИТЭР ожидаются новые поставки во Францию: второй испытательный стенд, четыре гиротронных комплекса и крупная партия специальной аппаратуры. Одновременно госкорпорация ведет собственную программу: проектирует и сооружает токамак с реакторными технологиями. Для него в Троицке разрабатывают литиевую защиту первой стенки. Дорожная карта допускает физический пуск установки в следующем десятилетии.

Татьяна Юрьева