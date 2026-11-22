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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация помогает властям добиваться снятия ограничений со сборной России по футболу. Из-за них национальная команда не выступает в официальных международных соревнованиях. Лихачев считает отстранение несправедливым и говорит, что вопрос допуска поднимается постоянно.

«Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения», – сказал Алексей Лихачев. Пока сборная продолжает проводить товарищеские встречи, госкорпорация поднимает вопрос о возвращении команды к соревнованиям.

Лихачев продолжает следить за игрой национальной команды. Он побывал на матче в Екатеринбурге, а встречи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном, по его оценке, оставили хорошее впечатление. Глава госкорпорации отметил, что относится к товарищеским матчам с большим вниманием, хотя скучает по играм на мировом уровне.

Одна из названных встреч, с Нигерией, завершилась вничью – 3:3. За матчем наблюдали более 40 тысяч зрителей на трибунах. О снятии запрета в феврале высказался и президент ФИФА: он предложил рассмотреть допуск российских команд, сообщали «Ведомости».

Лихачев рассказал журналистам, что мечтает о возвращении сборной на мировой уровень после ограничений, которые считает несправедливыми. Товарищеские встречи он смотрит с большим вниманием и при возможности смотрит игру на стадионе. Помощь властям, о которой он рассказал, направлена на снятие запрета на участие команды именно в официальных международных соревнованиях.

Татьяна Юрьева