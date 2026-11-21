Фото: Valentina Pevtsova/Копирайт: Росконгресс

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация сотрудничает с 16 экономиками АТЭС. По его оценке, регион стал центром развития мировой атомной энергетики. Об этом он рассказал журналистам в Шэньчжэне 18 ноября.

«Исторически мы себя очень комфортно чувствуем в АТЭС с 1998 г. Сотрудничество идет по нарастающей. Как известно, в АТЭС 21 экономика, соответственно, 20 без России. Вот из 20 остальных экономик мы плотно работаем с 16», – сообщил Алексей Лихачев. Партнерство охватывает радиоизотопы, подготовку специалистов и строительство атомных станций.

Один из крупных проектов госкорпорации в регионе – сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае. Китай объявил ориентир в 300 ГВт к 2050 году. Лихачев считает, что рост атомных мощностей откроет России дополнительные возможности для участия в международных проектах, в том числе в сфере ядерного топливного цикла, реакторов четвертого поколения и замыкания топливного цикла.

После возвращения Вьетнама к строительству «Ниньтхуан-1» сейчас отрабатывается первый этап. Госкорпорация также сотрудничает со страной в создании нового исследовательского центра и поставляет топливо для действующего исследовательского реактора. Контракт с индонезийской компанией касается поставок электроэнергии с плавучей АЭС. Таиланд и Филиппины, по словам главы госкорпорации, выбирают постепенное освоение атомных технологий.

Татьяна Юрьева