Фото: Anton Antonov/Копирайт: Фонд «Росконгресс».

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что 17 ноября первый блок АЭС «Руппур» подключили к национальной энергосистеме Бангладеш. Страна впервые получила электричество от своей атомной станции, которую строят по российскому проекту.

Подключение состоялось в 15:15 по местному времени. При подключении реакторная установка достигла 40% номинальной мощности, генератор – 370 МВт. Эти показатели относятся к этапу синхронизации энергоблока с сетью, а не к его будущей коммерческой работе.

«Это многолетняя мечта бенгальского народа», – подчеркнул Алексей Лихачев. По словам главы «Росатома», партнеры встретили первые атомные киловатт-часы с большой радостью.

Лихачев также отметил, что развитие атомной генерации дает Бангладеш доступ к передовым технологиям и помогает развивать инженерную школу и научные исследования. Таким образом, в его оценке значение проекта выходит за пределы выработки электроэнергии.

К подключению готовились поэтапно. В середине октября первый блок достиг минимально контролируемого уровня мощности: в реакторе началась самоподдерживающаяся управляемая цепная реакция. Затем мощность повышали для запуска турбины и включения генератора в энергосистему.

Теперь предстоит дальнейшее освоение мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации. После этого блок перейдет к коммерческой эксплуатации. АЭС «Руппур» расположена в 160 км от Дакки; ее два блока с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ имеют общую проектную мощность 2400 МВт.

Татьяна Юрьева