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Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что параметры поставок продукции ядерного топливного цикла в США остаются прежними, хотя действует ограничивающий закон. Он назвал их весьма серьезными и рассказал об условиях сотрудничества.

«Пока параметры остаются теми же самыми параметрами сотрудничества. Такую же перспективу мы видим и на 2027 год», – отметил Алексей Лихачев. Перспективу на 2027 год он обозначил отдельно от текущих параметров поставок.

Поставки идут по разовым разрешениям; отдельные перевозки подпадают под исключения из запрета. Глава госкорпорации подчеркнул, что считать такую схему обычным порядком работы нельзя. Закон США пока ограничивает приобретение российского урана выборочно, а с 2028 года предполагается запрет на импорт российской урановой продукции.

В ответ Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Они распространяются также на вывоз по договорам с лицами, зарегистрированными в американской юрисдикции. Российские правила допускают исключение: поставка возможна по разовой лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Лихачев сообщил, что подробно проинформировал президента России о сотрудничестве с США в сфере мирного атома. По его оценке, американская генерация будет расти вместе со спросом на урановое сырье, обогащение и услуги конверсии. Он считает, что без взаимодействия с Россией США будет трудно многократно увеличить выработку электроэнергии на новых станциях. Тему продолжают обсуждать с партнерами в США; результаты будущих встреч он прогнозировать не стал.

Татьяна Юрьева