Фото Даниила Соцкова/Копирайт: Атомэкспо

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев предположил, что большинство стран Африки и Юго-Восточной Азии начнёт сотрудничество с Россией в атомной энергетике с плавучих АЭС.

«Если говорить про страны Африки, говорить про страны Юго-Восточной Азии, то, скорее всего большинство этих стран будет начинать нашу совместную работу именно с плавучих атомных электростанций в связи с относительно небольшими сроками создания, компактными размерами и привлекательными ценами», – сказал Алексей Лихачев.

Глава госкорпорации назвал малые АЭС одной из главных тем переговоров последних лет. По его словам, только Россия поставила производство таких станций на конвейер, а мобильное плавучее решение есть лишь у неё. Лихачев напомнил, что с 2020 года в Певеке работает плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Заказы на плавучие решения, по его заявлению, уже поступили от российских и зарубежных партнёров.

О конкретных направлениях сотрудничества с Африкой глава госкорпорации Алексей Лихачев рассказывал и на полях третьего саммита «Россия – Африка». Проекты плавучей атомной энергетики с Того, Намибией и Танзанией находятся в высокой степени проработки. Египет он назвал возможным новым направлением и допустил, что плавучие мощности станут одной из главных тем взаимодействия с этой страной.

С Индонезией уже подписан контракт по экспорту электроэнергии плавучих АЭС; для большинства стран Африки и Юго-Восточной Азии речь пока идёт о прогнозе о дальнейшем атомном сотрудничестве с Россией.

Татьяна Юрьева