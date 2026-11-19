.

Это подтверждают результаты исследования рынка сотовой связи в регионах России, проведенного компанией «Марк Аналитик». Именно у Т2 наибольшая абонентская база среди «большой четверки» на территории региона.

Телефонный опрос жителей Орловской области проводился в сентябре-октябре 2026 года. Анализ ответов респондентов подтвердил лидерство Т2 по доле активных абонентов в регионе, где оператор реализует концепцию «других правил», выводя на рынок выгодные и удобные продукты и наращивая темпы технического развития. Услуги голосовой связи и мобильного интернета T2 доступны на территории, где проживает более 99% населения региона.

Только за 2025 год в зону покрытия вошли еще 93 малых населенных пункта в 23 районах, таким образом, более 21 тысячи жителей области были впервые обеспечены стабильной связью. В большинстве поселений разместили отечественное телеком оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G/4G. Порядка 20% базовых станций в регионе затронули работы по модернизации.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 оптимизирована и усилена новыми техническими объектами в городах и на сельских территориях. Проведена модернизация оборудования на базовых станциях в областном центре и Мценске, а также в Должанском, Залегощенском, Кромском, Ливенском, Новодеревеньковском, Орловском, Свердловском и Урицком районах. Для увеличения емкости сети были запущены базовые станции в микрорайоне «Новая Ботаника» в Орле и в селах Крутое и Сергиевское Ливенского района. Кроме того, сеть была усилена новыми объектами связи в центральной части Орла, а также в Мценске, Кромах и на территории Болховского района вдоль трассы Р-92 Калуга – Орел.

Помимо развития инфраструктуры, T2 продолжает обновлять тарифные предложения и программы лояльности, развивает B2B-продукты, решения для защиты от киберугроз, мультиподписку MiXX и цифровые сервисы для жизни. Также к новогодним праздникам Т2 запустил новый формат фирменного удвоения трафика: оператор гарантированно удваивает гигабайты, минуты и SMS. Воспользоваться предложением и получить до шести месяцев удвоения могут абоненты актуальных и архивных тарифов.

Максим Мартынов, директор орловского филиала T2:

«Лидерство по числу активных абонентов – не просто статистический показатель, а подтверждение того, что курс выбран верно: в основе нашей стратегии были и неизменно остаются потребности и интересы клиентов. Доверие жителей Орловской области к T2, их лояльность и удовлетворенность качеством yслуг связи – главный результат нашей работы. Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы не снижаем темпы развития сетевой инфраструктуры в Орловской области и продолжаем запускать новые выгодные продукты и сервисы. В преддверии новогодних праздников мы хотим порадовать абонентов и подарить им больше возможностей для общения с близкими, поэтому запустили фирменное удвоение в интерактивном формате на нашем сайте и в мобильном приложении».

Реклама. ООО "Т2 Мобайл". ИНН 7727698983. 2W5zFJSvSv6